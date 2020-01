Πιτ - Ανιστον: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια (βίντεο - φωτογραφίες)

Η τελετή απονομής των SAG Awards (Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Shrine Auditorium, στο Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στους νικητές των βραβείων - Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος ήταν ο Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) και η Τζένιφερ Ανιστον για το «The Morning Show», η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά.

Όσον αφορά τους δύο σταρ όμως, οι δημοσιογράφοι περίμεναν τις αντιδράσεις τους σε προσωπικό επίπεδο καθώς οι φήμες ότι οι Πιτ –Ανιστον ίσως ξαναγίνουν ζευγάρι, όλο και φουντώνουν.

Για άλλη μία φορά, οι δύο πρώην σύζυγοι (χώρισαν το 2005) δεν έκρυψαν την βαθειά αγάπη και υπερηφάνεια που νιώθουν ο ένας για τον άλλο.

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Πιτ, η Τζένιφερ Ανιστον παρακολουθούσε φανερά συγκινημένη.

Την ίδια αντίδραση είχε και ο Πιτ όταν παρακολουθούσες τη ομιλία της Άνιστον την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο της.

Όταν τελικά συναντήθηκαν στα παρασκήνια και κρατήθηκαν από το χέρι, το twitter «έπεσε» από τις αντιδράσεις των χρηστών.

JENNIFER ANISTON AND BRAD PITT REPEAT JENNIFER ANISTON AND BRAD PITT HOLDING HANDS #SAGAwards pic.twitter.com/tMHHNnpyA4 — Maria (@Mariacarp_) January 20, 2020