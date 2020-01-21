ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • Ο ΤΙΜΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
    Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ Σ,ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ
  • ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΑΠΙ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΝΤΑΙΖΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΑ Μ,ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ
  • Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
    Ο ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟΣ ΚΥΝΗΓΑ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
  • ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
    ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΧΛΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΜΠΟΤΕΡ
  • Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
    Ο ΜΟΡΤΥ ΚΑΙ Ο ΦΕΡΝΤΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου (Νο. 293)

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