Αγγλία: «Ξεπούλημα» στα σουβενίρ Χάρι - Μέγκαν

«Κοψοχρονιά» (όσο γίνεται για τους Βρετανούς) πωλούνται τις τελευταίες ημέρες τα αναμνηστικά σουβενίρ με το πριγκιπικό ζεύγος Χάρι - Μέγκαν στα τουριστικά καταστήματα γύρω από το κάστρο του Ουίνδσορ - εκεί που τον Μάιο του 2018 ο Πρίγκιπας Χάρι παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Αμερικανίδα ηθοποιό, Μέγκαν Μαρκλ.

Κούπες, κεριά, σταχτοδοχεία, κονκάρδες και βαζάκια με τις φωτογραφίες του ζεύγους πωλούνται πλέον στη μισή τιμή καθώς οι καταστηματάρχες θέλουν να «ξεστοκάρουν» μετά το Megxit και την απόφαση του Χάρι να εγκαταλείψει τη χώρα του και να εγκατασταθεί στον Καναδά, για χάρη της οικογένειάς του.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν, εγκατέλειψε την Βρετανία μετά την «βόμβα» του Megxit, μαζί με την γιο τους, Αρτσι, στις 10 Ιανουαρίου.

Σήμερα, έφτασε στον Καναδά και ο πρίγκιπας Χάρι, για να ξεκινήσει τη νέα του ζωή, χωρίς τις μέχρι πρότινος βασιλικές του υποχρεώσεις (και τα αντίστοιχα προνόμια και επιδόματα, που έχασε με απόφαση της Βασίλισσας γιαγιάς του).

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.



The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.



Read more: https://t.co/hsHnXyv4eS pic.twitter.com/vxYA5LXm29