Australian Open: Εδιωξαν Ελληνες από αγώνα της Σάκαρη για «οπαδική» συμπεριφορά

Αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι εκδιώχθηκαν από το Australian Open, μετά τη νίκη της Μαρίας Σακκάρη επί της Νάο Χιμπίνο, όπως ανέφερε η Herald Sun.

Οι φίλαθλοι διαμαρτυρήθηκαν για ρατσισμό, λόγω της εκδίωξής τους από το Melbourne Park, ενώ η αστυνομία της Βικτώριας επιβεβαίωσε ότι μια ομάδα μεταξύ 15 και 20 ανδρών αποβλήθηκε (στις 6:05 μ.μ ώρα τοπική), εξ΄ αιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Show your colours The @mariasakkari fan squad is out in force : @AustralianOpen pic.twitter.com/zJEbD8pVfm

Παράλληλα, βίντεο κατέγραψε τους Ελληνες φιλάθλους έξω από το γήπεδο να φωνάζουν και συνθήματα κατά της αστυνομίας.

A group of raucous Greek supporters have been ejected from the Australian Open before accusing officials of a “racist approach”.



FULL STORY: https://t.co/Oz0KszefWb pic.twitter.com/BDwAhatey5