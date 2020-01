Viral: Εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ διαφημίζει κινέζικο γάλα (βίντεο)

Μπορεί ο Χάρι και η Μέγκαν να μονοπωλούν τις τελευταίες ημέρες τα φώτα της δημοσιότητας εξαιτίας του Megxit, ωστόσο η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο λόγω ενός άγνωστου, σχετικά μέλους της.

Ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, Πίτερ Φίλιπς, είναι γιος της πριγκίπισσας Άννας και δεν έχει κάποιον τίτλο. Ετσι, ο 42χρονος γαλαζοαίματος, αποφάσισε να αυξήσει τα εισοδήματά του με τρόπο που σίγουρα δεν θα επιδοκίμαζε το Μπάκιγχαμ.

Ο Φίλιπς πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση γάλακτος γάλα κινεζικής εταιρίας και το σποτ που είδε το φως της δημοσιότητας έγινε αμέσως viral στα social media καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν αν «αυτό είναι το μέλλον» (σε ελεύθερη μετάφραση «εκεί θα καταλήξει») του πρίγκιπα Χάρι.

Queen's grandson Peter Phillips endorses Jersey milk in series of adverts in China. Is this the future for Harry and Meghan? https://t.co/Pb2y7NZizU