Ιερουσαλήμ: Ο Μακρόν έδιωξε ισραηλινούς αστυνομικούς από εκκλησία (video)

«Περάστε έξω». Ο Εμανουέλ Μακρόν απαίτησε σήμερα από άνδρες της ισραηλινής ασφάλειας να αποχωρήσουν από μια εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κατά την επίσκεψή του στην Βασιλική της Αγίας Άννας.

Η τρικολόρ κυματίζει πάνω από την Βασιλική της Αγίας Άννας στην Ιερουσαλήμ, στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, από τότε που έγινε δώρο από τους Οθωμανούς στον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα τον Γ’ το 1856.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA