Θρίαμβος Σάκκαρη στο Αυστραλιανό Open - Για πρώτη φορά στους «16»

Νέα μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό τένις. Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να επικρατήσει της Νο10 στην παγκόσμια κατάταξη, Μάντισον Κις, στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Sakkari Sensation @mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) #AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f