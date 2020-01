Πρώτα η ασφάλεια, μετά η ιδιωτικότητα για τους χρήστες της Tinder

Η Tinder δεν είχε λάβει μέτρα ώστε να ελέγχει αρνητικές περιπτώσεις χρηστών που εμπλέκονται σε σεξουαλικές επιθέσεις.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Πρόθυμοι να ανταλλάξουν την ιδιωτικότητά τους με την αίσθηση ασφάλειας εμφανίζονται πολλοί χρήστες της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, που αποκαλύπτει ότι η εταιρεία προτίθεται να εισαγάγει σήμα πανικού για όσους αισθάνονται ότι κινδυνεύουν. Μέσω αυτής της υπηρεσίας θα ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία, η οποία και θα επεμβαίνει.

Η μητρική εταιρεία της Tinder, Match Group, εξαγοράζει μερίδιο της Noonlight, μιας εφαρμογής που εντοπίζει τους χρήστες και ειδοποιεί τις Αρχές εφόσον προκύψουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Το Tinder θέλει να επιτρέψει στους χρήστες του να στέλνουν μήνυμα συναγερμού όταν κάτι πάει στραβά σε ραντεβού που έχουν κλείσει μέσω της εφαρμογής. Η δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών θέλει να δώσει στους χρήστες την εναλλακτική να χρησιμοποιούν το κουμπί πανικού και να κάνουν check-in για να δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς ή να καλούν τις Αρχές στο σπίτι τους. Για τους Αμερικανούς χρήστες, οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η Match Group σχεδιάζει να εισαγάγει ανάλογες δυνατότητες και στις υπόλοιπες εφαρμογές γνωριμιών της.

Η εταιρεία έχει επικριθεί επειδή δεν έχει λάβει μέτρα για να ελέγχει αρνητικές περιπτώσεις χρηστών, που εμπλέκονται σε σεξουαλικές επιθέσεις και άλλα εγκλήματα τα οποία διευκολύνονται μέσω της εφαρμογής. Η απόφαση της Tinder δείχνει το ενδιαφέρον της να επενδύσει περισσότερο στην ασφάλεια των χρηστών, ενώ υπογραμμίζει το πόσο πρόθυμοι είναι οι δεύτεροι να θυσιάσουν ένα μέρος του ιδιωτικού απορρήτου τους προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς. «Θα πρέπει να διαχειρίζεται κανείς μια επιχείρηση γνωριμιών σαν να είναι μητέρα», σχολίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group Μάντι Γκίνσμπεργκ, η οποία έχει μια 21χρονη κόρη. «Σκέφτομαι συχνά την ασφάλεια των εφαρμογών μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τις κακές συμπεριφορές. Υπάρχουν πολλά που λέμε στους χρήστες να κάνουν. Αλλά αν έχουμε τη δυνατότητα να τους παράσχουμε και τα σχετικά εργαλεία, οφείλουμε να το πράξουμε», πρόσθεσε.

Η Uber Technologies Inc., η Airbnb Inc. και η Care.com Inc. συγκαταλέγονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες που αγωνίζονται να καθησυχάσουν τους χρήστες τους για ζητήματα ασφαλείας, και τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ώστε να μετριάσουν ή να αποκλείσουν τους φόβους τους. Το Tinder είναι μια από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές γνωριμιών, με 50 εκατ. και πλέον χρήστες παγκοσμίως, καθώς και 5 εκατ. συνδρομητές, οι οποίοι πληρώνουν μηνιαία συμμετοχή για έξτρα υπηρεσίες. Τα επόμενα σχέδια της εταιρείας είναι να αναπτύξει ένα σύστημα επαλήθευσης, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν ότι η μορφή τους ανταποκρίνεται επακριβώς στις φωτογραφίες που δημοσιοποιούν.