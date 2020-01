Προϊόντα αξίας 40.083 ευρώ σε 4 ΜΚΟ με το φυλλάδιο προσφοράς #apotalidl

Από αριστερά: Δέσποινα Κρανίδου (Υπεύθυνη | Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής), Γιώργος Καπουτζίδης, Γωγώ Δελογιάννη, Κώστας Γιαννόπουλος (Πρόεδρος | Χαμόγελο του Παιδιού), Βασιλική Αδαμίδου (Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης | Lidl Ελλάς), Γιάννης Σερβετάς, Γιολάντα Βλάχου (Πρόεδρος | Ανοιχτή Αγκαλιά - «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής»)

Με την παράδοση επιταγών ύψους 40.083€ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη, στην Πειραιώς, το «Φυλλάδιο Προσφοράς #apotalidl», η πρωτοποριακή καμπάνια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Lidl Ελλάς, σε μια διαφορετική εκδήλωση με «φαγητό για την ψυχή» και άλλες ιστορίες θαλπωρής.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η εταιρία καλούσε τον κόσμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα fylladioprosforasapotalidl.gr και πατώντας το κουμπί «Μοιράσου το καλό!» να μοιραστεί «ηλεκτρονικά» το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης του «Φυλλαδίου Προσφοράς #apotalidl». Για κάθε κοινοποίηση - «διανομή αγάπης», η Lidl Ελλάς θα προσέφερε 1 ευρώ σε προϊόντα σε ευπαθείς ομάδες, μέσω των Μ.Κ.Ο. «Ανοιχτή Αγκαλιά», «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής», «Μπορούμε» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με την καμπάνια που διήρκεσε από τις 19 Νοεμβρίου 2019 έως τις 10 Ιανουαρίου 2020, συγκεντρώθηκαν 40.083 διανομές αγάπης, οι οποίες με τη σειρά τους μεταφράστηκαν σε 40.083 ευρώ σε προϊόντα για τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

«Τα περασμένα Χριστούγεννα πήραμε την απόφαση να γίνουμε διανομείς αγάπης και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που χάρη στην πρωτοποριακή αυτή καμπάνια πετύχαμε με το παραπάνω τον στόχο μας. Όμως η προσπάθειά μας για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματάει ποτέ, είναι η αδιαπραγμάτευτη αποστολή και η διαχρονική μας δέσμευση απέναντι στην κοινωνία. Μια κοινωνία που πρέπει και τελικά καταφέρνει να έχει ως προτεραιότητά της να μοιράζεται το καλό», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου - Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Lidl Ελλάς.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την παράδοση επιταγών σε εκπροσώπους των οργανισμών από τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Γωγώ Δελογιάννη και τον Γιάννη Σερβετά που είχαν αγκαλιάσει την καμπάνια ως οι πρώτοι «Διανομείς Αγάπης» και κοινωνοί του μηνύματος της Lidl Ελλάς.

Για τη Lidl Ελλάς, η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει πάνω απ’ όλα τη βιώσιμη κοινωνία. Γι' αυτό ενσωματώνει πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην καθημερινή λειτουργία της, μέσα από την αλληλεγγύη, τη στήριξη, και την ενδυνάμωση, κυρίως των λιγότερο προνομιούχων συμπολιτών μας, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για όλους.

