Κυρ. Μητσοτάκης για σεισμό στην Τουρκία: Ετοιμη να συνδράμει η Ελλάδα

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην δοκιμασία που περάνει η Τουρκία μετά τα 6,9 ρίχτερ που έπληξαν την ανατολική χώρα, στην περιοχή του Ελαζίγ με απολογισμό έως τώρα καταστροφές και 4 νεκρούς - εξέφρασε ο πρωθυπουργός.

«Η ολόψυχη συμπαράστασή μου προς τον Πρόεδρο @RTErdogan και τον τουρκικό λαό μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης (της Ελλάδος) είναι έτοιμες να βοηθήσουν» αναφέρει σε ανάρτησή του o Κυριάκος Μητσοτάκης.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.