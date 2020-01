Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Ετοιμη να συνδράμει η Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη γείτονα χώρα το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι προς το παρόν ελέγχεται η κατάσταση από τα τουρκικά συνεργεία και ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες.

«Η ολόψυχη συμπαράστασή μου προς τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον τουρκικό λαό μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης (της Ελλάδος) είναι έτοιμες να βοηθήσουν» αναφέρει σε ανάρτησή του o Κυριάκος Μητσοτάκης.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.