«Η κυβέρνηση δεν έχει παρά να εντάξει στην αξιολόγηση της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), μαζί με τα δημόσια ΑΕΙ, και τα ιδιωτικά κολέγια» (στη φωτ. το Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Αντέδρασε το καθηγητικό κατεστημένο των δημόσιων ΑΕΙ καθώς και το συνδικαλιστικό κατεστημένο των εκπαιδευτικών στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας να δώσει τη δυνατότητα σε αποφοίτους κολεγίων να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε δημόσια σχολεία.



Οι αντιδρώντες στη δυνατότητα αποφοίτων των κολεγίων να απασχοληθούν στη δημόσια εκπαίδευση, ύστερα από την επιτυχή συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, εστιάζουν στην απουσία ελέγχου από την πολιτεία της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών στα κολέγια της χώρας. Η κυβέρνηση, για να εξουδετερώσει αυτή την αντίδραση, δεν έχει παρά να εντάξει στην αξιολόγηση της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), μαζί με τα δημόσια ΑΕΙ, και τα ιδιωτικά κολέγια. Να λοιπόν η χρυσή ευκαιρία για τον παροπλισμό του αναχρονιστικού άρθρου 16.



Ετσι η ελληνική οικογένεια θα γνωρίζει όχι μόνο τη σταθμισμένη ποιοτική κατάταξη (ranking) του κάθε ιδρύματος και του κάθε προγράμματος σπουδών, δημόσιου και ιδιωτικού, όσο και την κατάταξη στα επιμέρους τρία κριτήρια της ΕΘΑΑΕ που αποτελούν τη σταθμισμένη αξιολόγησή της: ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητική δραστηριότητα και διεθνοποίηση.



Να μάθουμε δηλαδή αν το ALBA που το ίδρυσε ο ΣΕΒ είναι ανώτερο ή κατώτερο, και σε ποιο βαθμό, ως σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων από το πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς ή της ΑΣΟΕΕ. Ή αν το ACT στη Θεσσαλονίκη, που έχει ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα study abroad για Αμερικανούς φοιτητές στην Ελλάδα, είναι περισσότερο ή λιγότερο διεθνοποιημένο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.



Ετσι η κυβέρνηση θα πετύχει δύο σημαντικούς στόχους.



Πρώτον, στον βαθμό που ποιοτικά κολέγια, ιδίως τα μη κερδοσκοπικά αλλά και τα ποιοτικά εξ αυτών που ανήκουν σε επιχειρηματίες, πετυχαίνουν ανώτερες βαθμολογήσεις ή ίσες των καλύτερων δημόσιων πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ, ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές παρενέργειες για αυτά τα κολέγια του άρθρου 16. Οπλισμένα με μια κορυφαία κατάταξη από τη δημόσια αξιολόγηση, τα ποιοτικά κολέγια θα είναι σε θέση να αυξήσουν τους πόρους τους και να αναβαθμίσουν περαιτέρω την ποιότητα τόσο του διδακτικού προσωπικού τους όσο και των φοιτητών τους. Πεποίθηση του γράφοντος είναι ότι μια τέτοια δημόσια αξιολόγηση θα κινητοποιήσει και τα τρία μη κερδοσκοπικά κολέγια της χώρας, (ACT του Aνατόλια, Perrotis College του American Farm School, Deree του American College of Greece) να αντλήσουν επιπρόσθετους χορηγικούς πόρους ούτως ώστε να αριστεύσουν στην αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ. Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναβάθμιση του διδακτικού τους προσωπικού και στην υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας αυτού του προσωπικού, μια που οι κτιριακές και άλλες υποδομές τους είναι ήδη ανώτερες των δημόσιων ΑΕΙ.



Δεύτερον, θα ασκηθεί πίεση στα χαμηλής ποιότητας ιδιωτικά κολέγια, που ανήκουν σε επιχειρηματίες που δεν επενδύουν ικανό ποσοστό της κερδοφορίας τους στην αναβάθμιση των παρεχόμενων από αυτά σπουδών, και ως εκ τούτου θα λαμβάνουν χαμηλή βαθμολόγηση από την ΕΘΑΑΕ, να αναβαθμίσουν την ποιότητά τους.

Σχετικώς, το υπουργείο Παιδείας θα αποκτήσει ένα μοχλό πίεσης έναντι του βρετανικού κυρίως φορέα αξιολόγησης τέτοιων κολεγίων, του Quality Assurance Agency του Ηνωμένου Βασιλείου, να ασκήσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τον εποπτικό του ρόλο στα εν Ελλάδι κολέγια που έχουν συμφωνίες δικαιόχρησης με βρετανικά πανεπιστήμια.



Σωρευτικά, η αξιολόγηση με τα ίδια κριτήρια από την ΕΘΑΑΕ δημόσιων πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολεγίων θα αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα του διδακτικού προσωπικού των κολεγίων όσο και τις υποδομές τους. Ταυτόχρονα η κοινή αξιολόγηση δημόσιων πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολεγίων θα εξωθήσει τα δημόσια πανεπιστήμια να υιοθετήσουν τις, εδώ και δεκαετίες, ανώτερες πρακτικές των ιδιωτικών κολεγίων σε τομείς όπως η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, o προσπορισμός χορηγιών από την ευεργεσία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η εξασφάλιση της απασχόλησης των αποφοίτων τους στον ιδιωτικό τομέα.



* Ο κ. Αντώνης Καμάρας είναι πολιτικός επιστήμονας και έχει διατελέσει έφορος (Trustee - Member of the Board of Trustees) του Κολλεγίου Ανατόλια.