«Ηταν απαράδεκτη η τότε συμπεριφορά μου». Συγκρατώ αυτή τη φράση από τη δήλωση που έκανε ο Αδωνις Γεωργιάδης για να απαντήσει στα σχόλια τα σχετικά με την επίσκεψή του στο Αουσβιτς. Και τη συγκρατώ διότι παρ’ ημίν δηλώνει μια στάση εν ανεπαρκεία. Μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν απόψεις στη διάρκεια της ζωής τους. Το είχε πει ο Μπαλζάκ, αν δεν κάνω λάθος. Το επιβεβαιώνει η καθημερινότητα. Οι ηλίθιοι, κοινώς τα γερασμένα εκ γενετής μυαλά, όσα δεν έχουν τη δύναμη να ξανασκεφτούν αυτό που κάποτε σκέφτηκαν. Οι ηλίθιοι και οι πολιτικοί. Αυτοί μπορεί να κάνουν σήμερα το αντίθετο από αυτό που έλεγαν χθες ότι θα κάνουν, καθησυχάζουν όμως το κοινό τους ότι στην πραγματικότητα οι απόψεις τους δεν έχουν αλλάξει. Το πολύ να αθωώσουν εαυτούς παραδεχόμενοι ότι έτρεφαν τίποτε αυταπάτες, όπως ο Τσίπρας, που πίστευε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη και θα απελευθερώσει την Ελλάδα από τα δεσμά του ευρώ. Ομως, να ομολογήσεις ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά που σε είχε οδηγήσει να διατυπώσεις αντισημιτικές απόψεις, αν μη τι άλλο, δείχνει σοβαρότητα και ειλικρίνεια.



Σοβαρότητα πρώτα απ’ όλα γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι ο αντισημιτισμός στη χώρα μας ποτέ δεν είχε πάρει οργανωμένη μορφή, όπως στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζεται ελαφρά τη καρδία. Θεωρήθηκε φυσιολογικό να χτιστεί το Αριστοτέλειο πάνω στο εβραϊκό νεκροταφείο και οι βεβηλώσεις των τάφων, που ακόμη και σήμερα συμβαίνουν, αντιμετωπίζονται ως συμπτωματικές και περνούν στα ψιλά. Μας αρκούν οι καταγγελίες του Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Σε αυτά να προσθέσουμε και την πολιτική που αντιμετωπίζει ως προοδευτική παραδοχή το εσαεί δίκαιο των Παλαιστινίων και το άδικο των Ισραηλινών. Ας μην ξεχνάμε και τις θεωρίες συνωμοσίας που στοιχειώνουν τη φαντασία μας και στις οποίες πάντα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα εβραϊκά συμφέροντα. Στη γλώσσα μας υπάρχει η λέξη ισλαμοφοβία, όμως η «εβραιοφοβία» που γεννούν οι θεωρίες της συνωμοσίας δεν υπάρχει, γιατί θεωρείται φυσιολογική. Last but not least. Η προβολή του Ολοκαυτώματος αντιμετωπίζεται ως εβραϊκή προπαγάνδα και πρόθυμα το συγκρίνουμε με γενοκτονίες που έχει υποστεί ο Ελληνισμός.



Και γι’ αυτό έχει σημασία η δήλωση του Αδ. Γεωργιάδη. «Εκτελέσεις σε βιομηχανική παραγωγή…Το Ολοκαύτωμα γίνεται έτσι ένα πράγματι μοναδικό στην Ιστορία γεγονός και σίγουρα η μελανότερη σελίδα στην Ιστορία της Ευρώπης». Και αποκτά ακόμη περισσότερο βάρος, διότι προέρχεται από ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το κατηγορήσει για υποταγή στην πολιτική ορθότητα. Και είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού από τις συνήθεις ηθικολογίες, αφού προέρχεται από κάποιον που κάποτε τον είχε ενστερνιστεί και σήμερα τον κρίνει απαράδεκτο.