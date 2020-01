Τουρκία: Στους 29 οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο για τουλάχιστον 20 αγνοούμενους

Σε τουλάχιστον 29 υπολογίζεται ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής την Ελαζίγ, της ανατολικής Τουρκίας και εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς τουλάχιστον 20 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα.

Επίσης, από τα 128 άτομα που νοσηλεύονται, τα 34 έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε το πρόγραμμά του, βάσει του οποίου επρόκειτο να παραστεί στην 33η γενική συνέλευση του Συμβουλίου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) στην Κωνσταντινούπολη και μετέβη σήμερα στην σεισμόπληκτη επαρχία.

Τις τελευταίες ώρες, διασώθηκαν τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. – ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα που έμεινε παγιδευμένη για 17 ώρες.

Ωστόσο, οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 20 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη ενώ οι συνεχείς ισχυροί μετασεισμοί που σημειώνονται δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των διασωστών. Η τελευταία σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετα τις έξι το απόγευμα.

