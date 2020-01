Στους 31 οι νεκροί από τον σεισμό της Τουρκίας - Πάνω από 1.500 τραυματίες

Σε 31 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό της η τουρκική Αρχή διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD).

Μέχρι στιγμής, ο καταγεγραμμένος αριθμός των τραυματιών είναι 1.547, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα κάτω από χαλάσματα.

Σαραντα-πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της. Η AFAD ανέφερε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

SEARCH FOR SURVIVORS: New video shows rescue crews in Elazig, Turkey, pulling a woman from the rubble after a 6.8-magnitude earthquake struck the region, with the death toll rising to 29 as the search for survivors continues. More tonight. https://t.co/PMslZ2zb9O pic.twitter.com/5Oby8NwZZv