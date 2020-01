Τουρκία: 35χρονη και η νεογέννητη κόρη της διασώθηκαν ύστερα από 28 ώρες στα ερείπια

Σε 35 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό της η τουρκική Αρχή διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD).

Μέχρι στιγμής, ο καταγεγραμμένος αριθμός των τραυματιών είναι 1.547, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα κάτω από χαλάσματα.

Σαρανταπέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της. Η AFAD ανέφερε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Επιπλέον, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν, μια 35χρονη γυναίκα και η νεογέννητη κόρη της ανασύρθηκαν ζωντανές από τα χαλάσματα 28 ώρες ύστερα από τον σεισμό.

Οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν επιζώντες σε τρία σημεία στην πληγείσα επαρχία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων

SEARCH FOR SURVIVORS: New video shows rescue crews in Elazig, Turkey, pulling a woman from the rubble after a 6.8-magnitude earthquake struck the region, with the death toll rising to 29 as the search for survivors continues. More tonight. https://t.co/PMslZ2zb9O pic.twitter.com/5Oby8NwZZv

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, 76 κτίρια κατέρρευσαν, 645 κτίρια υπέστησαν ζημιές εκ των οποίων τα 42 σοβαρές.

Τουλάχιστον 700 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, 9 εκ των οποίων μεγέθους άνω των 4 βαθμών.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέστη χθες στην κηδεία μιας μητέρας και του γιου της που έχασαν τη ζωή τους στον φονικό σεισμό τστην επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, όπου μετέβη σήμερα. Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε τον σεισμό ως μια «δοκιμασία» για τη χώρα του.

WATCH: A rescue worker speaks to a woman named Azize, who was trapped under rubble from a 6.8 magnitude earthquake in Turkey.



Search and rescue efforts are underway after at least 22 people were killed and more than 1,100 injured from the earthquake. https://t.co/V0y1FHO0vp pic.twitter.com/8cn2tFuJ9j