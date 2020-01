Σε απόγνωση οι κινεζικές αρχές: «O ιός είναι τρελός» (βίντεο)

«Ο ιός είναι τρελός, δεν θέλουμε να τρελαθούμε και εμείς». Με αυτή τη φράση υπεύθυνος της κρατικής υπηρεσίας κατά της διάδοσης μολυσματικών ασθενειών στην Κίνα επιχειρεί να ηρεμήσει δεκάδες φωτορεπόρτερ που ζητούν, φορώντας μάσκες, ενημέρωση.

Νωρίτερα, η επαρχία Γκουανγκντόνγκ, η πλέον πυκνοκατοικημένη στην Κίνα (στο νότο της χώρας), επέβαλε σήμερα στους 110 και πλέον εκατομμύρια κατοίκους της να φορούν αναπνευστικές μάσκες, επιχειρώντας να εμποδίσει τη μετάδοση του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

