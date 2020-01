Οι διάσημοι θρηνούν για τον Κόμπι Μπράιαντ - Τα μηνύματά τους στο Twitter

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου.

Με αναρτήσεις τους στο Twitter άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο μιλούν για αυτόν και εύχονται συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο θρύλος του NBA Λάρι Μπερντ δήλωσε πως «ο Κόμπι ήταν μια εμβληματική μορφή όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος που άγγιξε τόσες ζωές και κοινότητες με τον πλέον θετικό τρόπο. Το αστέρι του εξακολουθούσε να ανεβαίνει κάθε μέρα και δεν γνώριζε όρια χάρη στα πολλά διανοητικά και δημιουργικά ταλέντα του αλλά και την επιθυμία του να προσφέρει στους άλλους- το πάθος του για το παιχνίδι, για την οικογένειά του και για τους άλλους ήταν προφανές σε όσα πετύχαινε».

«Είμαι κάτι παραπάνω από συντετριμμένος.... μεγάλε μου αδελφέ, δεν μπορώ να το πιστέψω», γράφει ο Πάου Γκασόλ.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

«Είμαι συντετριμμένη με την είδηση για τον Κόμπι Μπράιαντ. Ενας εξαιρετικός αθλητής και ένας ευγενικός και υπέροχος άνθρωπος. Στέλνω την αγάπη μου, τις προσευχές μου και τη συμπόνοιά μου στην οικογένειά του αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του NBA», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Ρις Γουϊδερσπουν.

Just devastated to hear about #KobeBryant .An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

«Σήμερα θρηνούμε για την τραγική απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ, του γίγαντα του αθλητισμού και του ανθρώπου που ήταν γεμάτος ζωή. Τραγικά νέα και τόσο δύσκολο να τα επεξεργαστεί κανείς», έγραψε από την πλευρά του στο Twitter ο Ρόμπερτ Ιγκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Disney.

Today we @WaltDisneyCo mourn the tragic loss of @kobebryant...a giant in sports and a person so full of life. Terrible news and so hard to process.... — Robert Iger (@RobertIger) January 26, 2020

Our company @Disney mourns the tragic loss of @kobebryant...one of the most respected & popular athletes of our time...a friend and a fan of ours, full of life and taken from us too soon. — Robert Iger (@RobertIger) January 26, 2020

O ράπερ Γουίκλιφ Τζιν έγραψε στο μήνυμά του: «Ενας πραγματικός μονομάχος στη ζωή μας. Θα ζεις για πάντα στις αναμνήσεις μας, στις παιδικές μας εικόνες και στις γενιές που θα ακολουθήσουν».

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, αυτού του υποδειγματικού αθλητή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», γράφει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

Ο Αϊζάια Τόμας ανέφερε στο μήνυμά του: Κόμπι Μπράιαντ αναπαύσου εν ειρήνη. Απίστευτο και απίστευτα λυπηρό».

Τέλος, ο δήμαρχος του Λος Αντζελές Ερικ Γκαρσέτι σημειώνει: «Ο Κόμπι Μπράιαντ υπήρξε ένας γίγαντας που ενέπνευσε, εντυπωσίασε και συνάρπασε παντού ανθρώπους με τις ασύγκριτες ικανότητες του στο γήπεδο ενώ προκαλούσε δέος με την ταπεινότητά του ως πατέρας, σύζυγος και πρεσβευτής του παιχνιδιού που αγαπούσε».