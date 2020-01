Η Αλίσια Κις τραγούδησε για τον Κόμπι Μπράιαντ στα βραβεία Γκράμι (βίντεο)

Η είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ και τη 13χρονη κόρη του, μαζί με ακόμη επτά άτομα προκάλεσε σοκ και στον κόσμο της τέχνης.

Στο γήπεδο των Λέικερς, στο οποίο ο σπουδαίος αθλητής έγραψε ιστορία και όπου διεξαγόταν η μεγάλη γιορτή των Grammy's η θλίψη ήταν έντονη και οι αναφορές στον Κόμπι Μπράιαντ πολλές από το κόκκινο χαλί ως τη σκηνή.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι της εκδήλωσης εμφανίστηκαν συντετριμμένοι ενώ η Αλίσια Κις τραγούδησε στη μνήμη του. Μαζί της στη σκηνή ανέβηκαν και οι Boyz II Men και όλοι μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday».

«Ολόκληρος ο κόσμος έχασε έναν ήρωα. Στεκόμαστε εδώ με την καρδιά ραγισμένη, στο σπίτι που έχτισε ο Κόμπι Μπράιαντ», είπε η τραγουδίστρια ενώπιον των θεατών.

Από την πλευρά της η τραγουδίστρια Λίζο ερμήνευσε για τον σταρ του NBA τα τραγούδια «Truth Hurts» και «Cuz I Love You».