Συνάντηση υφυπουργού Εξωτερικών, Κ. Βλάση με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ

Με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Βλάσης.

Οι συνομιλίες περιστράφηκαν γύρω από επίκαιρα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Ελλάδας και ΗΠΑ και ανέδειξαν το άριστο κλίμα των διμερών σχέσεων, τη συναντίληψη σε σειρά σημαντικών ζητημάτων καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο κ. Πάιατ συνεχάρη αρχικά τον υφυπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και τόνισε τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αμερικανική πρωτοβουλία «Συμμαχία για τη Θρησκευτική Ελευθερία».

Αναφέρθηκε, επίσης, με ιδιαίτερα θετικά σχόλια στην ομιλία του υφυπουργού για την προβολή των αγγλόφωνων προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, στην εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών «Building International Bridges: Opening Greek Universities to the World».

Congratulated Deputy Minister @KostasVlasis on his new role, including work with the vitally important Greek American diaspora & the critical role of Mount Athos in Greek society, its significance to religious freedom, tolerance & its unbreakable connection to the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/rbvldt1rqn