Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε την Καραϊβική - Ηρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καραιβική, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κούβα και την Τζαμάικα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Το USGS υπολόγισε το εστιακό βάθος του ισχυρού σεισμού στα 10 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα.

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καραϊβική μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικας, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Η απειλή για τσουνάμι που συνδέεται με αυτό τον σεισμό έχει περάσει και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος», τόνισε το Κέντρο.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικας, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Έγινε επίσης αισθητή στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας.

Νωρίτερα, οι αρχές των Νήσων Κέιμαν διέταξαν τον πλυθησμό που βρίσκεται κοντά στις ακτές να τις εκκενώσουν κάθετα προς την ενδοχώρα, ως μέτρο πρόληψης ύστερα από την προειδοποίηση για τσουνάμι. Η προειδοποίηση που είχε εκδοθεί αφορούσε τις ακτές του Μεξικού, του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας και των νήσων Κέιμαν, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

Επιπλέον, ο σεισμός οδήγησε στην εκκένωση κτιρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, κτίρια σείστηκαν στο κέντρο του Μαϊάμι.

Pacific Tsunami Warning Center says "Hazardous tsunami waves are possible" for some coasts of Jamaica, Cayman Islands & Cuba after 7.3 earthquake off coast pic.twitter.com/fbhS5kkNRB