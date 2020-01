Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική - Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Τζαμάικα, Κούβα, Νήσους Κέιμαν

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καραιβική, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κούβα και την Τζαμάικα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Το USGS υπολόγισε το εστιακό βάθος του ισχυρού σεισμού στα 10 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις Νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Pacific Tsunami Warning Center says "Hazardous tsunami waves are possible" for some coasts of Jamaica, Cayman Islands & Cuba after 7.3 earthquake off coast pic.twitter.com/fbhS5kkNRB