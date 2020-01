Debra Rapoport “Από τις λεωφόρους της Νέας Υόρκης”

Με την ενημέρωση στα media να παραχωρεί ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε ηχηρά θέματα, όπως η ανακύκλωση και η βιωσιμότητα, η Debra Rapoport, έχει ήδη εφαρμόσει και θεσμοθετήσει σαν μόδα το δικό της στυλ στη Νέα Υόρκη. Οι δημιουργίες της επιδεικνύουν μια σπάνια κατηγορία καλλιτεχνικού ταλέντου που εφαρμόζει σε χρωματιστές, σχεδόν γλυπτές χειροτεχνίες, με τη χρήση τυχαίων ευρημάτων και υπολειμμάτων αντικειμένων. Στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Αμερικής, η Debra έχει εδραιωθεί, καθώς χαίρει της αναγνώρισης σημαντικών Μουσείων, τα οποία και κατέχουν στις συλλογές τους έργα της, ενώ στο Instagram οι οπαδοί της, δείχνουν ξεκάθαρα το θαυμασμό τους για την παράδοξη, συχνά αντικομφορμιστική, παρουσίασή της.

Η Debra Rapoport, ζει στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το διαμέρισμά της βρίσκεται στο απαράμιλλο Westbeth Artists Housing and Center for the Arts, ένα ιστορικό κτήριο στο οποίο στεγάζονται καλλιτέχνες με προνομιακό ενοίκιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βρίσκονται και να εργάζονται στο κέντρο της μητρόπολης. Ο προσωπικός της χώρος, έχει διαμορφωθεί σε ένα ζωντανό εργαστήριο. Κάθε γωνιά του διαμερίσματος, μαρτυρά τη συνεχή σμύλευση της καλλιτέχνιδος σε νέες κατασκευές. Οι δημιουργίες ξεπερνούν τη φαντασία του επισκέπτη και εισέρχονται στη σφαίρα της διαρκούς αναζήτησης για ελευθερία, πάντοτε, όμως, με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Με την παρούσα έκθεση, ευελπιστούμε να φέρουμε στην Αθήνα, ένα μέρος αυτού του μοναδικού καλλιτεχνικού ρυθμού της καλλιτέχνιδος. Με το ανεξάντλητο ταλέντο της, προκαλεί τις συμβατικές απόψεις για την ομορφιά και τη γήρανση, εμμένοντας, με αυξανόμενο πάθος στη νεότητα. Τα αεικίνητα χέρια της μεταμορφώνουν σωρεία υλικών σε αντικείμενα που καταθέτουν την ελευθερία της έκφρασης του 21ου αιώνα. Το αποτέλεσμα φαίνεται και από τη σπάνια συλλογή πολύχρωμων ρούχων, καπέλων και κοσμημάτων που στη συνείδηση του Ευρωπαίου θεατή εκπροσωπεί τους ακτιβιστές καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης. Άλλωστε με την επιλογή μη- παραδοσιακών, ευτελών, «επαναπροσδιορισμένων» υλικών, και πραγματευόμενη έννοιες όπως η ανακύκλωση οδηγούμαστε στην μελέτη έργων που αξίζει να αξιολογηθούν στο σύνολο τους.

Αντίθετα με τους περισσότερους δημιουργούς, η Debra ό,τι κατασκευάζει το προβάρει και τελικά το φορά.

Καθημερινά, θα βρούμε τη Debra να ταιριάζει τις δημιουργίες της σε “συνολάκια” που θα τη στολίσουν στις εξορμήσεις της στις λεωφόρους της Νέας Υόρκης. Η προσοχή στο ντύσιμό της δεν διαφέρει αν θα επισκεφτεί το παντοπωλείο της γειτονιάς ή αν θα βρεθεί σε εορταστικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές συνεστιάσεις. Στην πιο συντηρητική κοινωνία της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σπάνια συναντούμε μια παρόμοια παρουσία και αν αυτό συμβεί, θα αναγνωρίσουμε το “Νεοϋορκέζικο” στυλ που αντανακλά τη μόδα της “πόλης που ποτέ δεν κοιμάται” στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Για την έκθεση, η καλλιτέχνης επέλεξε έργα της προσωπικής της συλλογής που επιδεικνύονται σε συνδυασμό με την φωτογραφική κάλυψη γνωστών φωτογράφων μόδας.

“Creativity is the most important action and place to come from…”

Debra Rapoport

TED X TALK Amsterdam with Ari Seth Cohen/ADVANCED STYLE 2014

Έργα της Debra Rapoport βρίσκονται στις παρακάτω συλλογές

ΗΠΑ

Barbara Rockefeller Collection, New York, New York

Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, New York, New York

Helen Drutt Gallery, Philadelphia, Pennsylvania

Houston Museum of Fine Arts, Houston, Texas

LACMA, Los Angeles, California

Louise Nevelson Estate, New York, New York

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Pennsylvania

ΕΥΡΩΠΗ

Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia

Musee des Beaux Arts, Lausanne, Switzerland

Maya Behn Gallery, Zurich, Switzerland

Pinothek der Moderne Die Neue Sammlung, Munich, Germany

Ilias Lalaounis Jewelry Museum, Athens, Greece

Εγκαίνια

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου: 18.00 – 21.00, MKHΛ, Καλλισπέρη 12 Ακρόπολη

Meet the artist: Με την παρουσία της καλλιτέχνιδος, Debra Rapoport

Διάρκεια Έκθεσης

12 Φεβρουαρίου – 12 Απριλίου

Ώρες Λειτουργίας ΜΚΗΛ

Ξεναγήσεις

Σάββατο 7 Μαρτίου, Ώρα: 11:00

Ιωάννα Λαλαούνη

Νύχτα Πολιτισμού

Παρασκευή 20 Μαρτίου, Ώρα: 18:00-21:00

Απαιτείται κράτηση

Workshop

Join the artist:

Σάββατο 15.2.2020, Ώρα: 11:00-14:00 Recycling & Sustainability with Debra Rapoport

Και στα προγράμματα ΣΠΕΔΟΣ:

Σάββατο 1.2.2020, Ώρα: 11:00-14:00 Δημιουργία Κοσμήματος από Ανακύκλωση Μετάλλου

Σάββατο 1.2.2020, Ώρα: 11:00-14:00 Το Ξύλο στο Κόσμημα

Σάββατο 8.2.2020, Ώρα: 10:00-14:00 Εισαγωγή στην Συρματερή Τεχνική

Σάββατο 8.2.2020, Ώρα: 11:00-14:00 Δημιουργώντας με Πηλό

Τετάρτη 19.2.2020,’Ωρα: 17:00-20:00 Ανάκυκλος Παλαιών Κοσμημάτων

Σάββατο 22.2.2020, Ώρα: 10:00-14:00 Εισαγωγή στη Φουσκωτή Τεχνική

Σάββατο 22.2.2020, Ώρα: 11:00-14:00 Υφαίνω ένα Κόσμημα

Τετάρτη 26.2.2020,’Ωρα: 17:00-20:00 Δέσιμο Πέτρας