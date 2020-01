H Three Cents παράγει τα λεγόμενα mixers, αναψυκτικά δηλαδή που αναμειγνύονται με ποτά για τη δημιουργία κοκτέιλ, καθώς και τόνικ, έχοντας πετύχει μέσα σε περίπου πέντε χρόνια από την ίδρυσή της να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην κατηγορία της και να εξάγει τα προϊόντα της σε 34 χώρες.

Καλή διαχείριση, θετικές ταμειακές ροές, προϊόν προστιθέμενης αξίας και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης είναι το τετράπτυχο πίσω από την απόφαση του fund Virtus International Partners να επενδύσει στην εταιρεία Three Cents, αποκτώντας το 51% αυτής. Οχι, η Three Cents δεν παράγει κάποιο προϊόν υψηλής τεχνολογίας, ούτε έχει αναπτύξει κάποια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Παράγει τα λεγόμενα mixers, αναψυκτικά δηλαδή που αναμειγνύονται με ποτά για τη δημιουργία κοκτέιλ, καθώς και τόνικ, έχοντας κατορθώσει μέσα σε περίπου πέντε χρόνια από την ίδρυσή της να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην κατηγορία της και να εξάγει τα προϊόντα της σε 34 χώρες. Δεν έφτιαξε μια απλή σόδα, αλλά μία σόδα με χυμό ροζ γκρέιπφρουτ, ούτε ένα απλό τόνικ, αλλά ένα προϊόν με αρώματα βασιλικού, αγγουριού, εσπεριδοειδών και μπαχαρικών.

Η Three Cents, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2014 από τέσσερις νέους με εμπειρία στον χώρο των μπαρ και του εμπορίου, τους Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, είχε βρεθεί στο επενδυτικό στόχαστρο της Virtus από τον Σεπτέμβριο του 2018. Πέρα από τα ιδιαίτερα προϊόντα που παρήγαγε η εταιρεία, η απόφαση του fund να επενδύσει στην Three Cents σχετίζεται με το γεγονός ότι η αγορά των λεγόμενων premium mixers είναι σχετικά καινούργια σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκετά εξειδικευμένη και με σημαντική προοπτική ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι ηγέτιδα δύναμη στον κόσμο στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι μια επίσης σχετικά καινούργια εταιρεία, η βρετανική Fever Tree, η οποία ιδρύθηκε το 2005. Η εταιρεία έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και ενώ κάνει τζίρο περίπου 240 εκατ. στερλίνες, η κεφαλαιοποίησή της είναι περί το 1,6 δισ. στερλίνες.

Τι νέο θα φέρει η συμμετοχή της Virtus στο μετοχικό κεφάλαιο της Three Cents και μάλιστα ως κάτοχος πλέον του 51%; Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με επιπλέον στελέχη, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στην υφιστάμενη διοίκηση, και ενίσχυση των αγορών του εξωτερικού με την έμφαση να δίνεται σε συγκεκριμένες χώρες και δη στις σκανδιναβικές, στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η εμφιάλωση των προϊόντων θα γίνεται πλέον στο εργοστάσιο του «Μεταξά» στην Κηφισιά, ενώ μέχρι τώρα γινόταν στο εργοστάσιο της «Κρίνος» στο Αίγιο. Τα προϊόντα της Three Cents έχουν αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ με βάση έρευνα του Drinks International (εξειδικευμένο περιοδικό για τον κλάδο των ποτών) έχουν καταταγεί στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στα «Best Selling Βrands» και «Top Trending Brands» στην κατηγορία τους για το 2019. Η έδρα της Three Cents θα παραμείνει στο Λονδίνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Virtus International Partners, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στα «Αττικά Πολυκαταστήματα», ενώ το 2017 είχε προχωρήσει στην εξαγορά του 51% της ΑΣΤΗΡ Αφοί Βυτογιάννη, βιομηχανίας που κατασκευάζει μεταλλικά πώματα για γυάλινες φιάλες.