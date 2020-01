Εντονη αντίδραση της μόνιμης τουρκικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ κατά Λαγού

Η πρωτοφανής αθλιότητα του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή πυροδότησε την αντίδραση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Τουρκίας στην ΕΕ, η οποία καταφέρεται εναντίον του Γ. Λαγού και ζητεί την ανάληψη δράσης από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή της, η μόνιμη τουρκική αντιπροσωπεία αναφέρει:

«Η στοχοποίηση του συμβόλου ενός έθνους είναι μία απεχθής συμπεριφορά που ταιριάζει μόνο σε αυτούς που την προκαλούν. Είναι η πιο απαίσια ένδειξη του επιπέδου του μίσους και του εξτρεμισμού που διαπερνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε αυτή την Ευρώπη πορευόμαστε. Αυτή θα είναι η κανονικότητα; Αναμένουμε κατάλληλη αντίδραση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του ενάντια στη ρατσιστική συμπεριφορά. Πρέπει να αποδείξουν με πράξεις ότι τέτοιες άθλιες προσβολές της περηφάνειας ενός έθνους είναι απαράδεκτες. Η ευθύνη είναι δικιά τους».

Is this where Europe is heading?Will this be the norm?We expect proper action from the EP &MEPs against this racist behavior. They need to show through action that such flagrant insult of a nations pride is unacceptable. The onus is on them! @Europarl_EN @EUCouncil @EU_Commission https://t.co/IHZ3pUMwMz