Παγκόσμιο συναγερμό για τον κορωνοϊό κήρυξε ο ΠΟΥ

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, σε διεθνές επίπεδο συνιστά πλέον η επιδημία του νέου κορωνοϊού στην Κίνα, όπωες αποφάσισε πριν από λίγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών.

Η απόφαση των ειδικών που συμμετείχαν στο πάνελ αναγκών ήταν «σχεδόν ομόφωνη».

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ, η συνέντευξη Τύπου του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ως εξής:

- Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η πιθανότητα ο ιός να εξαπλωθεί σε χώρες με ασθενέστερα συστήματα υγείας. Δεν πρόκειται για μια ψήφο περιφρόνησης προς την Κίνα.

- Ο ΠΟΥ δεν συνιστά περιορισμό στις εμπορικές κινήσεις λόγω του ξεσπάσματος του ιού.

- Αντιτίθεται επίσης στη λήψη περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων ή διεξαγωγής εμπορίου με την Κίνα λόγω του κορωνοϊού.

- Εχω δει τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει η Κίνα στην αντιμετώπισή του και πιστεύω ότι σύντομα θα καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την εξάπλωση του ιού.

H κήρυξη εκτάκτου ανάγκης θα πυροδοτήσει συστάσεις για λήψη μέτρων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στόχος θα είναι η αποτροπή της μετάδοσης του ιού διασυνοριακά και η διασπορά του, καθώς και ο περιορισμός των μή αναγκαίων εμπορικών και ταξιδιωτικών κινήσεων, σχολιάζει το Reuters.

Η συντριπτική πλειονότητα των 7.800 κρουσμάτων που έχουν ανιχνευθεί σύμφωνα με τα πλέον προσφατα δεδομένα του ΠΟΥ έχουν εντοπισθεί στην Κίνα και συγκεκριμένη την πόλη Ουχάν από όπου και ξεκίνησε ο ιός, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την παράνομη αγορά άγριων ζώων.

Ωστόσο περίπου 100 περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε άλλες χώρες.

