Υποστολή της βρετανικής σημαίας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βίντεο)

Η υποστολή της βρετανικής σημαίας στο εσωτερικό του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, νωρίτερα βέβαια από την ώρα αποχώρησης της Βρετανίας τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών).

Δύο ανώτεροι υπάλληλοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, χρειάστηκαν λιγότερο από ένα λεπτό για να κατεβάσουν τη σημαία, να την διπλώσουν και να αποχωρήσουν χωρίς να κάνουν κανένα σχόλιο.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα υποσταλούν επίσης οι σημαίες της Βρετανίας στις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

The Union Jack is removed from the European Council building in Brussels.



