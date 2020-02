Επιταχύνουν οι μηχανές του Πανεπιστημίου Αθηνών για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στο πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό του πρόγραμμα, που θα λειτουργήσει τον προσεχή Οκτώβριο. Οι κινήσεις που κάνει το ίδρυμα είναι προς πάσα κατεύθυνση της υφηλίου, την ίδια στιγμή που έχει διευρύνει το πεδίο δράσης του, καθώς μελετά την οργάνωση νέου αγγλόφωνου προγράμματος στη Θεολογία. «Η βοήθεια του υπουργείου Παιδείας είναι πολύτιμη», ανέφερε στην «Κ» στέλεχος του ιδρύματος που μετέχει στην προσπάθεια, η οποία εκτός από το επικοινωνιακό σκέλος απαιτεί καθημερινή δουλειά στο κυνήγι των ξένων φοιτητών αλλά και οικονομική ενίσχυση.

Ειδικότερα, οι πρώτες εγγραφές έχουν γίνει στο πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» που οργανώνεται από τη Φιλοσοφική Αθηνών και θα αρχίσει να λειτουργεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με το δεδομένο αυτό, τα αρμόδια στελέχη του ΕΚΠΑ είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξα για τον τελικό αριθμό των εγγραφών, καθώς το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι νέος –και άρα άπειρος– παίκτης στη διεθνή αγορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα επιτελεία των ξένων ΑΕΙ έχουν μεγαλύτερη δικτύωση στα κέντρα επιλογής φοιτητών (μορφωτικοί ακόλουθοι πρεσβειών, πρακτορεία προσέλκυσης φοιτητών κ.λπ.). Ο τελικός αριθμός θα «κλείσει» στα μέσα του καλοκαιριού καθώς η περίοδος επιλογής φοιτητών από τα ξένα ΑΕΙ ανά τον κόσμο κορυφώνεται περί τα τέλη της άνοιξης, αρχές καλοκαιριού. Τα αρμόδια στελέχη του ΕΚΠΑ δίνουν βάρος τόσο στις γειτονικές μας χώρες όσο και στις χώρες με ελληνόφωνο πληθυσμό και ελληνικά σχολεία, με δεδομένο ότι το ύψος των διδάκτρων –6.000 ευρώ– για το αγγλόφωνο πρόγραμμα θεωρείται χαμηλό, συγκριτικά με τα διεθνή δεδομένα διδάκτρων και το υψηλό brand name που διαθέτουν το ΕΚΠΑ και η Φιλοσοφική Αθηνών στους τομείς της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας. Ενδεικτικά, αναμένεται να υπάρξει ρεύμα φοιτητών από τα Βαλκάνια, όπου υπάρχουν σχολεία με ελληνικό αποτύπωμα, αλλά και από χώρες με πολυπληθή ελληνική παροικία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κινείται στην ενίσχυση συμφωνιών με χώρες όπως η Κίνα, με ενέργειες όπως η ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιου.

Βεβαίως, στην προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών, όπως στην περίπτωση του «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», λειτουργεί θετικά εάν το πρόγραμμα λάβει πιστοποιήσεις από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς.

Ζητήματα υποδομών

Ταυτόχρονα, πρέπει να επιλυθούν βασικά ζητήματα υποδομών για τις αίθουσες όπου θα κάνουν μαθήματα οι φοιτητές αλλά και φοιτητικής μέριμνας. Στο εξωτερικό η στέγαση των φοιτητών σε εστίες του ΑΕΙ θεωρείται δεδομένη, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου τα τμήματα ΑΕΙ ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις για να τονώσουν (με τους φοιτητές τους) την τοπική αγορά στέγης και, ευρύτερα, την τοπική οικονομία. Σε αυτό τον τομέα, τα ΑΕΙ πιέζουν την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προσέλκυση ξένων φοιτητών –«για «εθνικό στόχο» έχει κάνει λόγο η υπουργός Νίκη Κεραμέως–, για αύξηση της χρηματοδότησης.

Διάκριση για τον Θάνο Δημόπουλο

Ακόμη μία σημαντική διάκριση κέρδισε ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρύτανης του ιδρύματος Θάνος Δημόπουλος για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του. Στον κ. Δημόπουλο απονεμήθηκε από το University of Texas MD Anderson Cancer Center το βραβείο του πιο πολύτιμου αποφοίτου του πανεπιστημίου για το 2020 (MD Anderson Distinguished Alumnus, όπως είναι ο τίτλος του βραβείου). Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά σε Ελληνα απόφοιτο του πανεπιστημίου. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου, όπου ο κ. Δημόπουλος θα εκφωνήσει και την κεντρική ομιλία, με θέμα πάνω στους τομείς εξειδίκευσής του· είναι παθολόγος με εξειδίκευση στην αιματολογία και την ογκολογία. Ο κ. Δημόπουλος, εκτός από το κλινικό του έργο, έχει σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο του έχει εξασφαλίσει μεγάλες διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και μία θέση μεταξύ των επιστημόνων που ασκούν τη σημαντικότερη επιρροή στον τομέα τους παγκοσμίως.