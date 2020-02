Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι στο Λονδίνο - Δύο τραυματίες (βίντεο)

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο αφού σύμφωνα με πληροφορίες επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετούς ανθρώπους, τραυματίζοντας δύο, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία αναφέρει ότι σχετίζεται με τρομοκρατία.

«Ενοπλοι άνδρες της αστυνομίας πυροβόλησαν έναν άνδρα στο Στρέτχαμ στο νότιο Λονδίνο. Πιστεύουμε ότι ένας αριθμός ανθρώπων έχει δεχτεί επίθεση με μαχαίρι. Οι συνθήκες ερευνώνται αυτή τη στιγμή και το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άντρας που πυροβόλησε η αστυνομία γύρω στις 2 μ.μ. στο Streatham High Road (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η αστυνομία σε ένα άλλο tweet.

Η αστυνομία ενημέρωσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Βίντεο από το περιστατικό έχουν δημοσιευθεί στο Twitter. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άντρας ξαπλωμένος σε εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί τον σημαδεύουν με τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του να αναβοσβήνουν.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ελικόπτερα πάνω από την περιοχή και περιπολικά στους γύρω δρόμους.

Ενας 19χρονος φοιτητής ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό και δήλωσε στο πρακτορείο PA: «Διέσχιζα τον δρόμο όταν είδα έναν άνδρα με ένα μαχαίρι και ασημένια δοχεία στο στήθος του τον οποίο κυνηγούσε κάποιος που υποθέτω ότι ήταν αστυνομικός με πολιτικά ρούχα. Στη συνέχεια ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς νομίζω ότι άκουσα τρεις αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμέσως μετά έτρεξα στη βιβλιοθήκη για να είμαι ασφαλής. Από εκεί είδα ασθενοφόρα και ένοπλους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο».

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc — Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020

URGENT: VIDEO- #UK TERRORIST incident in #streatham, south #London, several people injured, terrorist shot by police. Area secured for now

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους στο περιστατικό στο Στρέτχαμ, το οποίο η αστυνομία δήλωσε πως σχετίζεται με τρομοκρατία.» Και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν».

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Επιπλέον, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, δήλωσε για το περιστατικό: «Οι τρομοκράτες προσπαθούν να μας διχάσουν και να καταστρέψουν τον τρόπο ζωής μας. Εδώ στο Λονδίνο δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το καταφέρουν».

Το τελευταίο παρόμοιο περιστατικό στο Λονδίνο συνέβη τον Νοέμβριο, όταν η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άντρα, ο οποίος φορούσε ένα ψεύτικο γιλέκο αυτοκτονίας και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο ανθρώπους ενώ τραυμάτισε άλλους τρεις προτού να ακινητοποιηθεί στο έδαφος από παρευρισκόμενους.