Πυροβολισμοί με νεκρούς σε πανεπιστήμιο του Τέξας

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του περιστατικού με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε κάμπους του πανεπιστημίου A&M στο Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κοιτώνα που στεγάζονται οι πρωτοετείς.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα.

