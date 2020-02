Η Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision

Η Στεφανία Λυμπερακάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, από την Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του καναλιού Μαρία Κουφοπούλου.

Το τραγούδι με τίτλο «SUPERG!RL» που θα ερμηνεύσει η 18χρονη Στεφανία θα συνθέσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος μετράει πολλές συμμετοχές στον διαγωνισμό.

Στο πλευρό τους θα είναι και ο Φωκάς Ευαγγελινός στο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας, που έχει υπογράψει τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά το 2004, αλλά και της Έλενας Παπαρίζου που κέρδισε τη Eurovision το 2005, αλλά και πολλές συμμετοχές άλλων χωρών.

It's official! Stefania will represent Greece in Eurovision 2020 with "SUPERG!RL" !

