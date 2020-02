Πρόσωπα της Τρίτης

Ο συγκοπτόμενος ήχος της κιθάρας του είχε εμπνεύσει τους Rage Against the Machine, τους Red Hot Chilli Peppers, αλλά και τις Τρύπες. Το συγκρότημά του, οι Gang of Four (όπως η κινεζική Συμμορία των Τεσσάρων), ενίσχυσε το πολιτικό στοιχείο της ποστ πανκ σκηνής, ιδίως με το άλμπουμ «Entertainment!» του 1979. Επισκεπτόταν συχνά και την Ελλάδα ο Αντι Γκιλ (φωτ.), όμως το Σάββατο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, λόγω μιας πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε, βυθίζοντας στη θλίψη πολλούς ομοτέχνους του που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

(...) Η ακούραστη Agnès b, εμβληματική στυλίστρια της γαλλικής μόδας, πολύ επιτυχημένη σχεδιάστρια των ’80s και μεγάλη συλλέκτρια, απέκτησε πλέον στα 78 της χρόνια έναν δικό της χώρο στο Παρίσι. Στο «La Fab», ένα διώροφο κτίριο 1.400 τετρ. μέτρων, εκτίθενται περισσότερα από 5.000 συλλεκτικά κομμάτια, τα οποία η σχεδιάστρια συγκέντρωνε από το 1984. Ο χώρος εγκαινιάζεται με την έκθεση «Hardiesse», που παρουσιάζει κυρίως φωτογραφίες αλλά και σχέδια, ζωγραφική, γλυπτά, εγκαταστάσεις, βίντεο και φιλμ, συνολικά 250 έργα τέχνης.

(...) Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης. Στην καριέρα του συμμετείχε σε δεκάδες παραστάσεις στο θέατρο, αλλά έγινε γνωστός και αγαπήθηκε από το ευρύτερο κοινό όταν ερμήνευσε τον καναλάρχη Νικηφόρο Κασιμάτη στη δημοφιλή σειρά «Δυο ξένοι» του Μega.