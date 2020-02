Τα θανατηφόρα κρούσματα του νέου ιού ξεπέρασαν ήδη αυτά του SARS

Ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία του νέου κορωνοϊού στην Κίνα ξεπέρασε, την Κυριακή, τον αριθμό των νεκρών που είχε προκαλέσει η επιδημία του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου το 2002-2003, ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέβλεψε ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου ιού, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα χιλιάδων ελέγχων που έχουν γίνει σε ασθενείς. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κήρυξε χθες «πόλεμο για την πρόληψη της επιδημίας» και το Πεκίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως συμβάλλουν στην πρόκληση φόβου και πανικού μέσω της απαγόρευσης ταξιδιών στην Κίνα, ενώ όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διακόπτουν τις πτήσεις προς τη χώρα.

Η επιτροπή υγείας της Κίνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο νέος κορωνοϊός (2019-nCoV) έχει προκαλέσει τον θάνατο 361 ανθρώπων, αυξημένοι κατά 57 από το Σάββατο, ενώ κατά την επιδημία του SARS είχαν πεθάνει στην Κίνα 349 άνθρωποι. Παράλληλα, όμως, αυξήθηκε στους 475 και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανακάμψει από τον νέο ιό, που έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της πνευμονίας. Η εξέλιξη αυτή είναι ενθαρρυντική, σύμφωνα με επιδημιολόγους, διότι η σταθερή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που γιατρεύτηκαν από τον νέο κορωνοϊό δείχνει ότι έχει αρχίσει να αποδίδει η θεραπεία που ακολουθείται. Επίσης, φαίνεται πως ο νέος ιός μεταδίδεται πιο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σύγκριση με τον ιό SARS, αλλά είναι λιγότερο θανατηφόρος από εκείνον. Το ποσοστό θνησιμότητας για τους ασθενείς με SARS ήταν 9,6%, ενώ για τον νέο κορωνοϊό είναι περίπου 2%.

Βέβαια, ο αριθμός των κρουσμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται, με τον αριθμό όσων έχουν ασθενήσει από τον νέο ιό να έχει αυξηθεί μέχρι την Κυριακή στις 17.205, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές. Ο αριθμός όσων είχαν ασθενήσει με SARS ήταν 5.237. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 153 κρούσματα του νέου ιού έχουν καταγραφεί σε ακόμη 23 χώρες παγκοσμίως, ενώ την Κυριακή καταγράφηκε στις Φιλιππίνες ο πρώτος θάνατος ασθενούς εκτός Κίνας. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πως περιορίζει σημαντικά την είσοδο πολιτών από την Κίνα, ενώ 2.500 νοσηλευτές απεργούν διεκδικώντας την απαγόρευση όλων των μετακινήσεων από την ηπειρωτική Κίνα. Επίσης ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, ανακοίνωσε συνεργασία με την Google ώστε στα αποτελέσματα αναζήτησης σχετικής με τον νέο κορωνοϊό να εμφανίζονται πρώτα οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις του ΠΟΥ, και πρόσθεσε πως υπάρχει συνεργασία και με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Tencent και Tiktok (τα δύο τελευταία είναι κινεζικά) για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε χθες τους συμπολίτες του πως ο περιορισμός της επιδημίας αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα της χώρας, ενώ άρχισε να λειτουργεί στη Γουχάν, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της επιδημίας, νέο νοσοκομείο δυναμικότητας χιλίων κλινών που κατασκευάστηκε σε μόλις 10 ημέρες, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας παραδέχθηκε πως εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις βασικών ιατρικών εφοδίων. Ιατρικές ομάδες του κινεζικού στρατού καταφθάνουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, στη Γουχάν ώστε να επανδρώσουν το νέο νοσοκομείο. Δεύτερο νοσοκομείο δυναμικότητας 1.500 κλινών θα αρχίσει να λειτουργεί την Τετάρτη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η μυστικοπάθεια που έδειξαν οι Αρχές της Γουχάν κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά την εμφάνιση του ιού και η καθυστερημένη ενεργοποίηση της κεντρικής εξουσίας στο Πεκίνο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αρχική εξάπλωση του ιού και στην πρόκληση επιδημίας.