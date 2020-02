Στην εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να μεταφέρουν στρατιωτικά μέσα και δυνατότητες από την Τουρκία προς την Ελλάδα και την Κύπρο καταλήγει μελέτη του think tank JINSA (Jewish Institute for National Security of America) που εδρεύει στην Ουάσιγκτον και, σε γενικές γραμμές, προωθεί την αμερικανοεβραϊκή σχέση.

Η μελέτη με τίτλο «ΗΠΑ και Ελλάδα: σφραγίζοντας μια στενότερη στρατηγική εταιρική σχέση», αφού παρουσιάζει τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην περιοχή, καταλήγει σε μία σειρά από προτάσεις προς την αμερικανική ηγεσία.

Το JINSA προτείνει μεγαλύτερη διπλωματική εμπλοκή και παρουσία των ΗΠΑ στις τριμερείς Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αλλά και συχνότερη παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Επιπλέον, προτείνει μεγαλύτερη αμερικανική συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, αλλά και ένταξη του Πολεμικού Ναυτικού σε ομάδες κρούσης που συνοδεύουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή ευθύνης του Εκτου Στόλου.

Ως προς τη βασική πρόταση που καταθέτει το JINSA, τονίζεται ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να δουν την Ελλάδα και, πιθανώς, και την Κύπρο ως ελκυστικές επιλογές για τη μεταφορά αμερικανικών μέσων και δυνατοτήτων που αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένες στην Τουρκία, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο».

Οι δυνάμεις που θα μπορούσαν, σύμφωνα με το JINSA, να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα ή και στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου περιλαμβάνουν: Πρώτον, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Δεύτερον, αεροσκάφη επιτήρησης τύπου AWACS. Τρίτον, ραντάρ πυραυλικής άμυνας τύπου ΤΡΥ/2, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην Τουρκία. Και, τέταρτον, τακτικά πυρηνικά όπλα Β-61.

Για την τελευταία κατηγορία οι συντάκτες της μελέτης παραπέμπουν σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αυτού του τύπου τον πυρηνικό οπλισμό μέχρι και το 2001 αν και, όπως αναφέρουν, «είναι αβέβαιο αν η Αθήνα θα συμφωνούσε» σε κάτι τέτοιο. Γενικώς τονίζουν ότι «η Ελλάδα έχει αναδείξει την προθυμία της να φιλοξενήσει τις περισσότερες ή όλες αυτές τις δυνάμεις», κάτι που θα πρέπει να ωθήσει την Ουάσιγκτον στην ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να μεταφέρει τις αμερικανικές δυνάμεις από την Τουρκία στην Ελλάδα και στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι συντάκτες της μελέτης αναφέρονται εκτενώς και στις δυνατότητες ενίσχυσης του ελληνικού οπλοστασίου, όπου πέρα από τον εκσυγχρονισμό των F-16 και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση F-35, προτείνεται η συνεργασία σε επίπεδο Ναυτικού, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει κύριες μονάδες επιφανείας με εκτεταμένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής.