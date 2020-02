H Chopard χορηγός στην 25η ταινία James Bond

Στην πολυαναμενόμενη νέα περιπέτεια του πράκτορα 007 No Time To Die που βγαίνει στις αίθουσες τον Απρίλιο ο οίκος Chopard θα είναι επίσημος χορηγός και θα «ντύσει» με απαστράπτουσες δημιουργίες του την ανερχόμενη Ana de Armas, η οποία υποδύεται τον ρόλο της Paloma, μίας πράκτορα της CIA που βοηθά τον Bond. Η νεαρή ηθοποιός θα φορά τρία μοντέλα υψηλής κοσμηματοποιίας από την Green Carpet Collection του οίκου, τα οποία εκτός από το εκπληκτικό design και την υψηλή τεχνογνωσία τους, κατασκευάζονται με απόλυτο σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο.

Τι εννοούμε με αυτό; Η Green Carpet Collection της Chopard είναι η πρώτη συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας που αγκάλιασε το περίφημο ταξίδι του οίκου προς τη βιώσιμη πολυτέλεια. Φέρει την υπογραφή της Συμπροέδρου και Καλλιτεχνικής Διευθύντριας της Chopard, Caroline Scheufele και είναι κατασκευασμένη από ηθικής προέλευσης χρυσό με πιστοποίηση Fairmined και από διαμάντια προερχόμενα από προμηθευτές που υποστηρίζονται από το Responsible Jewellery Council. Ως γνωστόν η Chopard πλέον χρησιμοποιεί αποκλειστικά Fairmined χρυσό για τα ρολόγια και τα κοσμήματά της.

Στην ταινία η Ana de Armas φορά ένα περιδέραιο με αχλαδόσχημα διαμάντια συνολικού βάρους 43 καρατίων, ασορτί σκουλαρίκια με διαμάντια βάρους 14 καρατίων και ένα εκπληκτικό μπρασελέ σε στιλ «καταρράκτη» με πλήθος διαμαντιών συνολικού βάρους 82 καρατίων.

Ορμώμενη από αυτή τη συνεργασία με την επικείμενη ταινία James Bond, η Chopard αποφάσισε να συνεργαστεί με την Eon Productions και να δημιουργήσει μία μοναδική νέα συλλογή, εμπνευσμένη από την την εμβληματική σειρά κοσμημάτων Happy Hearts. Η νέα αυτή συλλογή ονομάζεται Happy Hearts - Golden Hearts, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι καρδιές από ηθικής εξόρυξης ροζ χρυσό και φέρει βεβαίως τη σφραγίδα της Caroline Scheufele.

Τρία χαρακτηριστικά παντατίφ από τη νέα σειρά Happy Hearts - Golden Hearts της Chopard.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Chopard θέλησε να φτιάξει κοσμήματα ιδανικά για τη γυναίκα James Bond, μία γυναίκα θαραλλέα, αποφασιστική και τολμηρή. Και βεβαίως η επιλογή του χρυσού συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των ταινιών James Bond: θυμίζουμε το Goldfinger (1964), το The Man With The Golden Gun (1974) και το GoldenEye (1995).

Βραχιόλια και κρεμαστά σκουλαρίκια από ροζ Fairmined χρυσό και διαμάντια από τη νέα συλλογή της Chopard.

Περισσότερες πληροφορίες για την Chopard εδώ.

Αποκλειστική διάθεση: Chopard Boutique (τηλ.: 210-3250555-6), Kassis (τηλ.: 210-3641000)