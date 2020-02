Κρυμμένα μπαρ και εστιατόρια, ιαματικό νερό για το σπίτι, ιδέες για δώρα βικτοριανού ντιζάιν και ξεφάντωμα σε balkan πάρτι.

Μπαρ Vitamin B

Vrabcha 24

Δευτέρα-Παρασκευή 16.00-02.00,

Σάββατο-Κυριακή 14.00-02.00

Μπίρα: 2,55 ευρώ



Στο Vitamin B, η μπίρα θα είναι η πρωταγωνίστρια της βραδιάς.



Το μπαρ Vitamin B μπορεί να υπερηφανεύεται για μία από τις μεγαλύτερες συλλογές βουλγαρικής μπίρας, αλλά και για μία μεγάλη ποικιλία από μπίρες εισαγωγής. Συγκεκριμένα, έχουν έξι είδη draft και πάνω από 450 ετικέτες σε μπουκάλι. Από Quadrupel μέχρι Hefeweizen και από Sour ale μέχρι Tripel. Με λίγα λόγια, αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε εδώ, απλώς δεν έχει παρασκευαστεί ακόμη. Όσο για το ίδιο το μαγαζί, μου αρέσει που το κρατούν απλό και εστιασμένο στην μπίρα. Είναι ένα ωραίο μέρος για να χαλαρώσεις μόνος σου, αλλά και για να περάσεις καλά με παρέα, ενώ το προσωπικό είναι πολύ ενθουσιώδες.

– Simo Stefanov

Εστιατόριο The Little Things

Tsar Shishman 37

Τηλ. +35 9882490030

Καθημερινά 12.00-23.30

Γεύμα για δύο: 23 ευρώ



Τρέφω μια ιδιαίτερη αγάπη για εστιατόρια που συνδυάζουν το καλό φαγητό με τη σπιτική θαλπωρή, και το The Little Things είναι σίγουρα τέτοιο. Εκτός αυτού, όπως υποδηλώνει το όνομά του (τα μικρά πράγματα), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, από την όμορφη ρετρό επίπλωσή του και τα πολύχρωμα ρουστίκ σερβίτσια του μέχρι τα γεμάτα βιβλία ράφια του, που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στο σπίτι κάποιου φίλου. Τα εξαιρετικά fusion πιάτα του, από σαλάτες και ζυμαρικά μέχρι μαγειρευτά και ψητά κρέατα, ετοιμάζονται με εποχικές πρώτες ύλες, ενώ υπάρχουν και επιλογές για vegan και χορτοφάγους. Σας προτείνω τα σπιτικά κεφτεδάκια και τη σαλάτα με την ολόφρεσκη μπουράτα, αν και οτιδήποτε έχω φάει ήταν εξίσου πεντανόστιμο. Θα το βρείτε απέναντι από την εκκλησία St. Sedmochislenitsi, εντός μιας εσωτερικής αυλής, την οποία μοιράζεται με άλλα δύο εστιατόρια. Είναι το σπιτάκι στα αριστερά.

– Yana Alexieva

Μπαρ Hambara

6-ti Septemvri 22

Καθημερινά 21.00 μέχρι όσο πάει

50 ml ρούμι: 1,53 ευρώ



Εναλλακτική έξοδος στο Hambara.



Αν υπήρχε διαγωνισμός για το πιο καλά κρυμμένο μαγαζί στη Σόφια, το βραβείο θα κέρδιζε το μπαρ Hambara, που βρίσκεται σε ένα σκοτεινό σοκάκι χωρίς πινακίδα ή άλλη ένδειξη. Απλώς ανοίγετε την ξύλινη πόρτα και εισέρχεστε σε έναν χώρο που φωτίζεται από δεκάδες κεριά. Λέγεται πως επί κομμουνιστικού καθεστώτος εδώ σύχναζε η ιντελιτζέντσια του τόπου και ότι έμπαινες μόνο αν ήξερες τον κατάλληλο άνθρωπο και το σωστό συνθηματικό. Με την πτώση του κουμμουνισμού, το μπαρ άνοιξε στο κοινό. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει ιστοσελίδα ή να διαφημίσει το μαγαζί του. Έχετε κατά νου ότι το κάπνισμα επιτρέπεται κανονικά, οπότε συχνά ο χώρος γεμίζει καπνό.

– Boyko Blagoev

Ιαματικο Νερό

Banski 1

Καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο

Δωρεάν



Οι ντόπιοι γεμίζουν τα μπουκάλια με πόσιμο ιαματικό νερό. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)



Η Σόφια (και η Βουλγαρία στο σύνολό της) θα έπρεπε να είναι παγκοσμίως γνωστή για το μεταλλικό της νερό, παραμένει ωστόσο ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά της. Αυτό που επίσης δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι δεν χρειάζεται να το αγοράσεις σε μπουκαλάκι. Είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς απλώς να γεμίσεις το μπουκάλι σου σε μία από τις πηγές που υπάρχουν διάσπαρτες στην πόλη. Η πιο γνωστή από αυτές βρίσκεται στην πλατεία Banski, πλάι στα Κεντρικά Ιαματικά Λουτρά, τα οποία πλέον στεγάζουν το Regional History Museum (Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο) της Σόφιας. Μην ξαφνιαστείτε που το νερό είναι ζεστό. Αφήστε το να κρυώσει, όπως κάνουν οι περισσότεροι ντόπιοι που γεμίζουν μεγάλες φιάλες και τις έχουν για εβδομάδες. Το νερό είναι ιαματικό και λέγεται πως το μόνο που δεν μπορεί να θεραπεύσει είναι τις ραγισμένες καρδιές. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, το νερό της βρύσης είναι επίσης πόσιμο.

– Boyko Blagoev

Καφέ Mekitsa & Kafe

Graf Ignatiev 28

Τηλ. +35 9898709537

Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-19.00,

Σάββατο-Κυριακή 09.00-19.00

Mekitsa: 0,64 ευρώ



«Mekitsa» είναι η βουλγαρική εκδοχή της τηγανίτας (ή του λουκουμά, ανάλογα με το σχήμα που έχει δώσει ο μάγειρας) και φτιάχνεται από αλεύρι, αυγά, μαγιά και γιαούρτι. Παραδοσιακά, οι τηγανίτες σερβίρονται με άχνη ζάχαρη ή άσπρο τυρί, αν και στην πιο εκσυγχρονισμένη εκδοχή τους μπορεί να σερβιριστούν και με μαρμελάδα, σοκολάτα, παγωτό, καραμέλα, φρούτα, φιστικοβούτυρο, ζαμπόν ή αβοκάντο. Οι ντόπιοι τις τρώνε συνήθως για πρωινό και το Mekitsa & Kafe είναι ένα όμορφο μέρος για να τις απολαύσετε. Αν πεινάτε πολύ, πάρτε και μία μερίδα «buhti», τα μικρότερα και εξίσου νόστιμα αδελφάκια της mekitsa και, για ποτό, ένα «boza» (ρόφημα από δημητριακά, νερό και ζάχαρη με χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ). Στον επάνω όροφο υπάρχει πάγκος δίπλα στο παράθυρο που βλέπει στον δρόμο και προσφέρεται για χάζι.

– Tsvetomira Filipova

Κατάστημα Punto art bazar

Yuriy Venelin 2

Δευτέρα-Σάββατο 11.00-20.00



Χειροποίητα κοσμήματα από ρητίνη Pagane Uniques στο Punto Art Bazar.



Το διώροφο Punto Art Bazar είναι ένα ιδιαίτερο μαγαζάκι, που ειδικεύεται στα χειροποίητα αντικείμενα steampunk. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το steampunk είναι ένα υποείδος της επιστημονικής φαντασίας, που εμπνέεται από τη βικτοριανή εποχή, τις ατμοκίνητες μηχανές και την αισθητική των φανταστικών κόσμων που δημιουργούσαν συγγραφείς όπως ο Ιούλιος Βερν. Στον πρώτο όροφο του μαγαζιού θα βρείτε κυρίως κοσμήματα, κεραμικά και αξεσουάρ, ενώ στον δεύτερο υπάρχει μια μικρή γκαλερί με σχέδια και πίνακες. Αν ψάχνετε κάτι για δώρο, θα σας πρότεινα τα κοσμήματα από ρητίνη της εταιρείας Pagane Uniques ή τα χαριτωμένα μουσικά κουτιά που παίζουν δημοφιλείς μελωδίες.

– Tsvetomira Filipova

Εστιατόριο Ashurbanipal

Knyaz Boris I 174

Τηλ. +35 9876608887

Καθημερινά 12.00-22.00

Γεύμα για δύο: 20 ευρώ



Βρίσκεστε στη Σόφια, αλλά ο Freddy σερβίρει νόστιμο ιρανικό φαγητό στο Ashurbanipal.



Το ιρανικό αυτό εστιατόριο βρίσκεται στην περιοχή της αγοράς Jenski Pazar, της παλιότερης στην πόλη, και περνά απαρατήρητο –εκτός αν γνωρίζεις πού ακριβώς να κοιτάξεις– γιατί απέξω μοιάζει σαν να είναι κλειστό. Ιδιοκτήτης του είναι ο Freddy, ο οποίος ζει στη Βουλγαρία τα τελευταία δέκα χρόνια, και οι πελάτες του έρχονται συνήθως συστημένοι από φίλους, ακόμα και από ξένους που ζουν στην πόλη. Όπως θα διαπιστώσετε, δεν υπάρχουν μενού ούτε σερβιτόροι. Ο Freddy θα σας πει τα πιάτα της ημέρας (υπάρχουν επιλογές για vegan και χορτοφάγους) και το φαγητό σας το παραλαμβάνετε οι ίδιοι από το πάσο ξεκινώντας με τη σαλάτα... Δεν παραγγείλατε σαλάτα; Δεν έχει σημασία. Εδώ η σαλάτα είναι δωρεάν, μαζί με το ψωμί και το τσάι. Παραγγείλτε οπωσδήποτε το ρύζι biryani (με μπαχαρικά και κρέας, λαχανικά ή αυγά) και, πριν έρθετε, κάντε κράτηση, γιατί το κατάστημα είναι μικρό.

– Yana Alexieva

Κλαμπ Maze

Hristo Belchev 1

Τηλ. +35 9888488053

Τετάρτη-Σάββατο 20.00-04.00

Μπίρα: 1,54 ευρώ



Αν θέλετε να δείτε πώς η παραδοσιακή μουσική παντρεύεται με τη σύγχρονη κουλτούρα, ελάτε στο υπόγειο κλαμπ Maze, σε ένα από τα balkan πάρτι που διοργανώνονται εδώ. Τύμπανα, τσαμπούνες και τρομπέτες θα σας παρασύρουν σε funk ρυθμούς και δεν θα μπορείτε να σταματήσετε να χορεύετε. Εννοείται πως το κλαμπ φιλοξενεί και άλλα είδη μουσικής, όπως ροκ και πανκ, που εκπροσωπούνται από μπάντες κυρίως της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης.

– Simo Stefanov

