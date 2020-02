When they go low, we go high (Oταν εκείνοι ρίχνουν το επίπεδο, εμείς το κρατάμε ψηλά). Ηταν μια φράση της τέως πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, την οποία υιοθέτησαν σε γενικές γραμμές οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ κατά την ιδιαίτερα διχαστική εκστρατεία του Τραμπ κατά της Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016. Και ηττήθηκαν.

Τώρα η στάση αυτή έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Σε μία από τις πρόσφατες εκπομπές του ο προοδευτικός τηλεπαρουσιαστής και κωμικός Μπιλ Μέιερ έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί πολιτισμένα ο Τραμπ. Οτι χρειάζεται και λίγη βρωμιά, μία μικρή δόση χαμέρπειας το Δημοκρατικό Κόμμα για να τα βάλει με τη ρητορική μίσους του Αμερικανού προέδρου, τα fake news, τα παιδικά ξεσπάσματά του, τη βαθιά άγνοιά του, την οποία συχνά περιφέρει με ύφος παντογνώστη. «Οταν εκείνοι ρίχνουν το επίπεδο, ας το ρίξουμε εμείς χαμηλότερα, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο υπεράνω». Η προτροπή Μέιερ προς το κόμμα έπιασε.

Πέρυσι, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής, Νάνσι Πελόσι, χειροκρότησε ειρωνικά τον Τραμπ στο τέλος της ομιλίας του για την Κατάσταση του Εθνους. Φέτος, ειδικά μετά την άρνηση του προέδρου των ΗΠΑ να της σφίξει το χέρι, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να υπερβεί εαυτήν και να κάνει κάτι πιο θεαματικό, κάτι που θα συζητηθεί περισσότερο.

Αποφάσισε αυθόρμητα(;) να σκίσει επιδεικτικά την ομιλία Τραμπ μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Πίσω από την πλάτη του προέδρου των ΗΠΑ που αυτάρεσκα ευχαριστούσε τους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου για την υποστήριξη, εκείνη έκανε φύλλο και φτερό τελετουργικά τα χαρτιά με τα λόγια του.

Το πρόβλημα είναι ότι η διολίσθηση προς τα κάτω πάντα ευνοεί τους λαϊκιστές και μισαλλόδοξους. Γιατί δεν έχουν όριο, πάντα θα έχουν κάτι πιο αυθαίρετο, πιο εξωφρενικό, πιο διχαστικό να πουν. Δεν έχει νόημα ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Πάντα οι σοβαροί άνθρωποι θα χάνουν σε αυτήν την αναμέτρηση.

Ετσι συνέβη και με την Πελόσι. Εχασε το επιχείρημα της ηθικής ανωτερότητας: όπως επέδειξε ασέβεια προς τους θεσμούς, έτσι θα πρέπει τώρα να αποδεχθεί τη συμπεριφορά του Τραμπ. Επαιξε το παιχνίδι του και στο δικό του πεδίο θα κερδίζει αενάως ο χειρότερος. Σημειώνεται πως το παράδειγμα είναι καίριο και για το εγχώριο πολιτικό προσωπικό.