Άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και δίκαιη διαδικασία ασύλου ζητούν 14 οργανώσεις

Την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και την εξασφάλιση μίας δίκαιης διαδικασίας ασύλου ζητούν, με κοινή ανακοίνωσή τους, δεκατέσσερις οργανώσεις, καθώς παρακολουθούν με «εντονότατη ανησυχία» το κύμα έντασης που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στα νησιά.

Όπως τονίζουν, «οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση ασύλου, η συστηματική αντιμεταναστευτική ρητορική, καθώς και ο υπερσυνωστισμός και οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής, έχουν οδηγήσει σε εντάσεις και καταστάσεις βίας που δεν βοηθούν ούτε τους πρόσφυγες, ούτε τις τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων».

Απευθύνουν, δε, έκκληση στην κυβέρνηση, τους τοπικούς παράγοντες αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, για την αποφυγή της ξενοφοβικής ρητορικής που αναπαράγει αρνητικά στερεότυπα και προωθεί ρατσιστικές αντιδράσεις, όπως αναφέρουν, οξύνοντας την ένταση που ήδη υπάρχει στα νησιά εξαιτίας των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και τις συνέπειές τους στις τοπικές κοινότητες.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση είναι: ΑΡΣΙΣ, Γιατροί του Κόσμου, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Διοτίμα - Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Defence for Children International Greece, Help Refugees UK, International Rescue Committee Hellas, Legal Centre Lesvos, Praksis, Refugee Support Aegean (R.S.A.), Solidarity Now, Terre des Hommes Hellas (TDH Hellas).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ