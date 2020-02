Premium απόσταγμα ειδικών προδιαγραφών.

Αν το Speyside στα σκωτσέζικα Highlands θεωρείται το «Μπορντό του ουίσκι», τότε το αποστακτήριο της Macallan είναι το «Château Margaux των μαλτ». Σήμερα το τοπίο παραμένει το ίδιο όμορφο, και το Easter Elchies House είναι πάντα η πνευματική στέγη της Macallan.



Φέτος παρουσιάστηκε και διατίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ετήσια, premium έκδοση «The Macallan Estate». Περιέχει σπάνιο απόσταγμα, φτιαγμένο από το πολύτιμο κριθάρι που καλλιεργείται στο κτήμα Easter Elchies, το σπίτι του ξεχωριστού ουίσκι, που βρίσκεται γύρω από την παλιά κατοικία του κτήματος – το οποίο απεικονίζεται στις ετικέτες των μπουκαλιών.



Το Ester Elchies House χρονολογείται από το 1700 και από το 1824 υπήρχε ήδη εδώ το πρώτο αποστακτήριο. Οι αγροί στους οποίους καλλιεργείται με φροντίδα το ιδιόκτητο αυτό κριθάρι εκτείνονται δίπλα στον ποταμό Spey, υπό το βλέμμα του καινούργιου αποστακτηρίου, ενός πολυβραβευμένου ήδη αρχιτεκτονικού αριστουργήματος που άνοιξε τις πόρτες του το 2018. Το Estate, δημιουργία της Whisky Maker Sarah Burgess, είναι ένας φόρος τιμής στην απαράμιλλη κληρονομιά των μαλτ και παράγεται με ειδικές προδιαγραφές. Η απόσταξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά μία φορά τον χρόνο κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, σε εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα. Κομψές νότες εσπεριδοειδών ισορροπούν με την παραδοσιακά πλούσια αρωματική δύναμη των προσεκτικά επιλεγμένων βαρελιών sherry, σε ένα πολύπλοκο single malt με πολύ μακρά, απολαυστική επίγευση. Το Estate είναι το μαλτ που τιμά την ιστορία κάθε μπουκαλιού που «γεννήθηκε» εδώ στη διάρκεια των αιώνων.



Serial drinkers



Οι επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές επηρέασαν τη βιομηχανία του ουίσκι κι έτσι είδαμε και ήπιαμε την επετειακή έκδοση του «Game of Thrones» στα Cardhu Gold Reserve – House Targaryen, Oban Bay – The Night’s Watch, Talisker select reserve – House Greyjoy, Dalwinnie Winter Frost – House Strak, αλλά και στο White Walker και στο Song of Ice της Johnnie Walker.



Η επόμενη σειρά που φιλοδοξεί να γεμίσει τα ποτήρια μας είναι οι «Peaky Blinders», η αγγλική συμμορία από το Μπέρμιγχαμ που δραστηριοποιήθηκε από το τέλος του 19ου αιώνα έως περίπου το 1920. Νέοι άντρες της σκληρά δοκιμαζόμενης εργατικής τάξης, που είχαν καθιερώσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο ντυσίματος και είχαν τροποποιήσει τα καπέλα τους για να χρησιμοποιούνται ως όπλα. Η δημοφιλής σειρά του BBC μεταφράζεται από τον αγγλικό οίκο Sadler σε μια σειρά ποτών που περιλαμβάνει Spiced Gin, Irish Whiskey, Black Spiced Rum και Bourbon Whiskey. Δοκιμάσαμε το τριπλής απόσταξης πλούσιο και φρουτώδες ιρλανδέζικο ουίσκι και τα εμπλουτισμένα με μπαχαρικά και βότανα ρούμι και τζιν, και τα βρήκαμε πολύ ενδιαφέροντα!