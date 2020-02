Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάϊατ συναντήθηκε σήμερα ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

My warmest congratulations to General Konstantinos Floros on his new role as Chief of Defense. I look forward to building on the exceptionally positive discussion we had on ways to deepen the US-Greece defense relationship and advance regional security and stability. @hndgspio pic.twitter.com/bNNMG1vHf8