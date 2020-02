Συνάντηση Αλ. Διακόπουλου με τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγό Claudio Graziano – οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκεψη - είχε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, αντιναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος, σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας και τα τρέχοντα ζητήματα άμυνας στην ευρύτερη περιοχή.

«Ενημερωτική και ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας» ανέφερε ο Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος μετά στην συνάντηση, με ανάρτησή του στο Τwitter.

#GenGraziano met with Greece’s National Security Advisor Admiral Alexandros Diakopoulos.



“Interesting & frank exchange of views on the the current threats the #EU is facing.

We agreed on the importance to have stronger & more credibile also in the field of security & defence” pic.twitter.com/ZMqlzzviRY