Ανατροπή στα Οσκαρ - Τα «παράσιτα» η καλύτερη ταινία

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite) βραβεύθηκε ως η καλύτερη ταινία στα φετινά Όσκαρ, επιτυγχάνοντας έναν για πολλούς απρόσμενο θρίαμβο, καθώς το πολεμικό δράμα «1917» του Σαμ Μέντες θεωρείτο το μεγάλο φαβορί.

Επικρατώντας στη σημαντικότερη κατηγορία της βραδιάς, το φιλμ αυτό, υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ σε σκηνοθεσία του Μπονγκ Τζουν-χο, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο που φαινόταν απίθανος ακόμα και καθώς σάρωνε τα βραβεία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Το βραβείο σκηνοθεσίας διεκδικούσαν επίσης το ιερό τέρας του Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες, ή ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ» του.

Ο Χοακίν Φίνιξ έλαβε το βραβείο του Α' ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του Τζόκερ, τα βιώματα του οποίου τον μετατρέπουν σε σκοτεινό αντιήρωα στην ταινία του Τοντ Φίλιπς, το πρίκουελ της σειράς των ταινιών Batman που σημείωσε απρόσμενη εισπρακτική επιτυχία αλλά και αντιφατικά σχόλια από θεατές και κριτικούς κινηματογράφου.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ έλαβε το Οσκαρ Α' γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της θρυλικής ερμηνεύτριας Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Τζούντι» (Judy).

Είναι το δεύτερο Όσκαρ για την Τεξανή ηθοποιό, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Ο πολύ μεθοδικός τρόπος με τον οποίο η Ζελβέγκερ μελέτησε για να μπορέσει να ενσαρκώσει την Γκάρλαντ, 50 χρόνια μετά τον θάνατό της-τα μαθήματα τραγουδιού και η σπουδή στην κινησιολογία της με τη βοήθεια χορογράφου- της εξασφάλισαν ήδη μια Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA κι ένα βραβείο της αμερικανικής ένωσης ηθοποιών (Screen Actors Guild). Η ταινία επικεντρώνεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της διάσημης τραγουδίστριας, όταν αγωνιζόταν να ξεπεράσει την κατάχρηση ουσιών, την κατάθλιψη, την αϋπνία, την οικονομική αστάθεια και δικαστικές μάχες για την κηδεμονία των παιδιών της.

Η βραδιά πάντως άνοιξε με το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, το οποίο κέρδισε ο 56χρονος Μπραντ Πιτ -είναι το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη, έχει πάντως κερδίσει ένα ως παραγωγός το 2014- για την ερμηνεία του στο φιλμ «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η Λόρα Ντερν, η καριέρα της οποίας στο Χόλιγουντ διαρκεί τέσσερις δεκαετίες, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ - Β' γυναικείου ρόλου- για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην οικογενειακή ταινία «Ιστορία γάμου» (Marriage Story).

«Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ», είπε η Ντερν, που κλείνει τα 53 της σήμερα, παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στη 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ

Η ταινία «Αμερικανικό εργοστάσιο» (American Factory), που παρήγαγε το νεότευκτο στούντιο των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα για λογαριασμό του Netflix, σε σκηνοθεσία της Τζούλιας Ράικερτ και του Στίβεν Μπόγκναρ, και καταγράφει τι συνέβη στους απολυμένους εργαζόμενους μιας αυτοκινητοβιομηχανίας στο Οχάιο το 2008, την περίοδο της ύφεσης στις ΗΠΑ, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στην 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Το συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Ομπάμα με το Netflix αποτελεί πρωτιά για οποιονδήποτε πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου. Η πιο κοντινή σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με τον πρώην αντιπρόεδρο Αλ Γκορ, το ντοκιμαντέρ του οποίου «Μια άβολη αλήθεια» (An Inconvenient Truth) είχε κερδίσει Όσκαρ το 2007.

Η ταινία «Τζότζο» (Jojo Rabbit), σάτιρα στην οποία πρωταγωνιστεί ένας μικρός ναζί που ανακαλύπτει ότι η μητέρα του κρύβει στο σπίτι τους μια εβραιοπούλα, απέσπασε το βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου.

Η 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ, των κορυφαίων τιμητικών διακρίσεων του αμερικανικού κινηματογράφου, άρχισε το βράδυ της Κυριακής (τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) με μια εκκεντρική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με Τζόκερ να χορεύουν στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Η αμερικανική ακαδημία των τεχνών και των επιστημών του κινηματογράφου απονέμει συνολικά 24 χρυσά αγαλματίδια σε αυτή την τελετή.

H παραγωγή του στούντιο Pixar (Ντίσνεϊ) «Η ιστορία των παιχνιδιών 4» (Toy Story 4) απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας animation, όπως εξάλλου και η τρίτη της σειράς το 2011.

Αυτό είναι το δέκατο Όσκαρ το οποίο αποσπά το στούντιο Πίξαρ αφότου δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία, το 2002.