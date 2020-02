Οσκαρ: Η συγκινητική ομιλία του Χοακίν Φίνιξ για την ανισότητα (βίντεο)

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Τζόκερ», Χοακίν Φίνιξ, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού στην τελετή των 92ων βραβείων, για την ερμηνεία του στο ρόλο του περιβόητου εχθρού του Μπάτμαν. Ο Φίνιξ ήταν μακράν ο «αγαπημένος» υποψήφιος, ξεπερνώντας τους συνυποψηφίους του, Άνταμ Ντράιβερ, για την ταινία «Ιστορία Γάμου» και Λεονάρντο ντι Κάπριο, για την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ».

Η ταινία «Τζόκερ», με σκηνοθέτη τον Τοντ Φίλιπς, είναι η ιστορία προέλευσης του διάσημου «κακού», τον οποίο έχουν υποδυθεί διάσημοι ηθοποιοί όπως ο Τζακ Νίκολσον και ο Χιθ Λέτζερ. Η εκδοχή του αντιήρωα, την οποία ερμήνευσε ο Φίνιξ, έχει να κάνει με έναν άντρα που φιλοδοξεί να γίνει stand-up κωμικός και πάσχει από μία διαταραχή, η οποία τον κάνει να ξεσπά σε ανεξέλεγκτα γέλια σε ακατάλληλες στιγμές.

This is the Joaquin Phoenix Oscar speech everyone will be talking about tomorrow pic.twitter.com/0pQLxpuQI2