Ένα μίνι άλμπουμ με τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Travel Photographer of the Year 2019.

Φωτογράφος: IGNACIO PALACIOS

Κατηγορία: Oceans, Seas, Rivers, Lakes



Ένας από τους πλέον καταξιωμένους εκπροσώπους της ταξιδιωτικής φωτογραφίας, ο Ισπανός Ignacio Palacios, έχει μέχρι σήμερα ταξιδέψει σε πάνω από 90 χώρες και έχει αποσπάσει περισσότερα από 100 βραβεία. Στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Travel Photographer of the Year 2019 ήρθε πρώτος στην κατηγορία «Ωκεανοί, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες» για την εναέρια φωτογραφία ενός μοναχικού δέντρου που επιβιώνει ανάμεσα στους αμμόλοφους στο Parque Nacional dos Lençois Maranhenses, στη Βραζιλία (και που μόλις διακρίνεται αριστερά του κάδρου). «Μέσα από τις εικόνες του ο Palacios καλεί τον θεατή να βιώσει το αντικείμενο που φωτογραφίζει όχι όπως το έχει καταγράψει η κάμερα, αλλά όπως το έχει βιώσει ο ίδιος, δημιουργώντας έτσι έναν συναισθηματικό δεσμό μεταξύ φωτογράφου, θεατή και αντικειμένου», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κριτές του διαγωνισμού.

Φωτογράφος: KIRAN RIDLEY

Κατηγορία: Timothy Allen Photography Scholarship Award



© Kiran Ridley/www.tpoty.com



Το βραβείο Timothy Allen Photography Scholarship Award, το οποίο θεσπίστηκε το 2016 από τον Βρετανό φωτογράφο Timothy Allen (Travel Photographer of the Year για το 2013), απονέμεται για πρώτη φορά στον διαγωνισμό και συνοδεύεται από υποτροφία για σπουδές στη φωτογραφία ντοκουμέντου. Τιμηθείς ήταν ο Βρετανός Kiran Ridley, που διαγωνίστηκε με δέκα φωτογραφίες του από τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, το καλοκαίρι του 2019. Από μικρή ηλικία, ο Ridley έβρισκε συναρπαστική τη δυνατότητα που του έδινε η φωτογραφία να καταγράφει ιστορικής σημασίας γεγονότα την ώρα που συνέβαιναν και να διηγείται τις ιστορίες των ανθρώπων πίσω από αυτά. Η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα έντυπα και περιοδικά, όπως τα The Sunday Times Magazine και The Guardian.

Φωτογράφος: ANKIT KUMAR

Κατηγορία: Young Travel Photographer of the Year



© Ankit Kumar/www.tpoty.com



Για τον 16χρονο Ankit Kumar από την Ινδία το ταξίδι στον χώρο της φωτογραφίας ξεκίνησε το 2015, όταν απέκτησε την πρώτη του DSLR. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αφρική και στην Ευρώπη και να απαθανατίσει τοπία και άγρια ζώα σε έναν κόσμο που απειλείται. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Kumar έχει αποσπάσει ήδη αρκετά βραβεία, στα οποία ήρθε τώρα να προστεθεί και αυτό του «Καλύτερου Φωτογράφου της Χρονιάς στις ηλικίες 15-18» για τη σειρά φωτογραφιών του από το Βόρνεο της Μαλαισίας. Στη συγκεκριμένη, από τον ποταμό Kinabatangan, ένας μικρούλης μακάκος κοιτάζει έκπληκτος τον φακό.

Φωτογράφος: BRIAN HODGES

Κατηγορία: People & Cultures



© Brian Hodges/www.tpoty.com



Η Hida Lagwen ξυλοκοπήθηκε από τους αντάρτες του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου στη Βόρεια Ουγκάντα και επέζησε. Αν και υπάρχουν στιγμές που το σώμα της πονάει ακόμα, η ζωή της είναι πλέον καλύτερη χάρη στη βοήθεια της ΜΚΟ African Women Rising, που βοηθάει γυναίκες όπως αυτή να ορθοποδήσουν μετά τον πόλεμο, παρέχοντάς τους τεχνικές γνώσεις ως προς τη γεωργία και τη μικροοικονομία. Σήμερα, πουλάει κρεμμύδια στην αγορά για να μπορέσει να ζήσει τα έξι παιδιά της. Το ιδιαίτερο πορτρέτο της Hilda χάρισε στον Αυστραλό φωτογράφο Brian Hodges την ειδική μνεία της επιτροπής στην κατηγορία «Άνθρωποι και Πολιτισμοί».

Φωτογράφος: KATY GOMEZ CATALINA

Κατηγορία: Travel photographer of the year



© Katy Gomez Catalina/www.tpoty.com



H Ισπανίδα Katy Gomez Catalina, η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού (και μόνο η δεύτερη γυναίκα νικήτρια στη δεκαεπτάχρονη ιστορία του διαγωνισμού), είναι διδάκτωρ Κτηνιατρικής και ερασιτέχνης φωτογράφος. Συμμετείχε με οκτώ ασπρόμαυρες φωτογραφίες που καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων από τους πυγμαίους της Ουγκάντα μέχρι το προαύλιο του Λούβρου. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία εικονίζεται τμήμα της λεωφόρου των Μπάομπαμπ στην πόλη Μοροντάβα της Μαδαγασκάρης. «Δεν φωτογραφίζω για τους άλλους, αλλά για μένα, για την απόλαυση του κλικ. Αν όμως καταφέρω να συγκινήσω αυτόν που βλέπει τις φωτογραφίες μου, τότε είμαι διπλά ικανοποιημένη».

Φωτογράφος: ULI KUNZ

Κατηγορία: Thrills & Adventures



© Uli Kunz/www.tpoty.com



O θαλάσσιος βιολόγος και φωτογράφος Uli Kunz από τη Γερμανία γνωρίζει καλά τον κόσμο του βυθού. Όπως λέει, αυτό είναι το... γραφείο του. Το πάθος του για τη θάλασσα τον ταξιδεύει σε υπέροχους κοραλλιογενείς υφάλους, αλλά πολύ συχνότερα σε σκοτεινές υποθαλάσσιες σπηλιές, όπου μπορεί να περιμένει για ώρες προκειμένου να απαθανατίσει κάποιο θαλάσσιο ον. Για τη φωτογραφία με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό, και η οποία απέσπασε ειδική μνεία στην κατηγορία «Πάθος για περιπέτεια», καταδύθηκε στα παγωμένα νερά της Γροιλανδίας, όπου οι δύτες μπορούν να απολαύσουν 500 αποχρώσεις του μπλε, αλλά μόνο για 30 λεπτά, πριν το πρόσωπο και τα χέρια τους αρχίσουν να παγώνουν και αναδυθούν στην επιφάνεια.



Φωτογράφος: PAUL SANSOME

Κατηγορία: Art of Travel



© Paul Sansome/www.tpoty.com



Το βραβείο στην κατηγορία «Η τέχνη του ταξιδιού» δόθηκε στον Βρετανό Paul Sansome, έναν βετεράνο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, που συμμετείχε με ένα πλούσιο πορτφόλιο και ποικιλία θεματολογίας, χαρακτηριστική ωστόσο του στιλ και των φωτογραφιών του. «Τελευταία, οι περισσότερες από τις φωτογραφίες μου είναι ταξιδιωτικές.



Η πρόκληση σε αυτό το είδος είναι να καταγράψεις το συναίσθημα του ανθρώπου που απεικονίζεις ή να πεις μια ιστορία». Για τη συγκεκριμένη φωτογραφία από την πόλη Άγρα της Ινδίας, o Sansome αφηγήθηκε την ιστορία του αξιοποιώντας τη λειτουργία multi-exposure (πολλαπλή έκθεση) της Canon 6D Mark II. Το αποτέλεσμα ήταν εννέα διαφορετικές λήψεις της φωτογραφίας, οι οποίες

δημιούργησαν αυτό το πολύχρωμο, σαν πίνακα, ενσταντανέ.

Φωτογράφος: STUART PRICE

Κατηγορία: Street Life



© Stuart Price/www.tpoty.com



Έπαινο στην κατηγορία «Η ζωή στον δρόμο» απέσπασε ο Βρετανός Stuart Price για τη φωτογραφία του μοναχικού αυτού πωλητή κουλουριών obwarzanki krakowskie στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Τα obwarzanki μοιάζουν με μπέγκελ, μόνο που, πριν ψηθούν, βράζονται και πασπαλίζονται με αλάτι, σουσάμι και παπαρουνόσπορο. «Είχα φωτογραφίσει αρκετούς από αυτούς τους πωλητές –οι περισσότεροι ηλικιωμένοι–, όταν άρχισε ξαφνικά να χιονίζει. Οι πελάτες εξαφανίστηκαν και ο γεράκος αυτός έμεινε εκεί μόνος του, μέσα στο κρύο, χαρίζοντάς μου αυτό το κάδρο».