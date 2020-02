Πάνω που κατέβηκε ο στολισμός της Βασιλίσσης Σοφίας, εμφανίστηκε ακόμα ένας απόλυτα ανούσιος λόγος να ξαναβγούμε από τα ρούχα μας: το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (που, περισσότερο από τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, θυμίζει πόσα χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που υπήρξαμε ως πολίτες αυτής της χώρας αληθινά αισιόδοξοι, την εποχή της παντοκρατορίας της Επιτροπής «Αθήνα 2004»).

Από την άλλη, ούτε η σύγκριση με τον στολισμό της Βασιλίσσης Σοφίας είναι δίκαιη. Τότε, οι πολίτες ένιωσαν ότι δεν συνδέονταν με την εγκατάσταση, ότι η προσέγγιση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών ήταν πολύ προχωρημένη ή/και «ψηλομύτικη». Σήμερα, οι περισσότεροι ένιωσαν ακριβώς το αντίθετο: ότι το σήμα δεν είναι προχωρημένο, είναι παρωχημένο. Κάτι που θα μπορούσαν και οι ίδιοι να σχεδιάσουν στο κομπιούτερ τους, κάτι που δεν μας πηγαίνει μπρος, παρά έχει μείνει κολλημένο στο παρελθόν. Να συμφωνήσουμε, βέβαια, ότι όπως και να ήταν το λογότυπο της Επιτροπής «2021» θα ξεσήκωνε αντιδράσεις –γιατί αλλιώς το Twitter δεν θα είχε λόγο ύπαρξης–, όπως και ότι εάν ρωτούσαμε όλους τους Ελληνες για το πώς θα έβλεπαν το ιδανικό λογότυπο θα παίρναμε μερικά εκατομμύρια διαφορετικές απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι η φασαρία δεν κάνει το σήμα ούτε επιτυχημένο ούτε αποτυχημένο. Να θυμηθούμε την περίπτωση του νέου σήματος της Νέας Δημοκρατίας, που επίσης είχε προκαλέσει σχόλια, αλλά εντέλει «έπιασε». Οπως στα πάντα έτσι και στα λογότυπα there is no such thing as bad publicity, δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.

Πάντως, η συμμετοχή στο εγχείρημα του δημιουργικού γραφείου από τη Θεσσαλονίκη Beetroot Design Group, το οποίο διαθέτει παγκόσμιο πελατολόγιο και έχει πολλές και σημαντικές διακρίσεις, με μεγαλύτερη την ανάδειξή του το 2011 σε Agency of the Year στα Red Dot Communication Design Awards, αποτελεί μια κάποια εγγύηση. Αν μη τι άλλο, η ομάδα των «παντζαριών» δεν τα πάει καλά με τις παρεμβάσεις. Οπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν (lovegreece.gr, 2017): «Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντάμε στη δουλειά μας είναι η διαχείριση της τριβής με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Οσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, ίσως είναι πιο επίπονο κι από την ίδια τη δημιουργική διαδικασία και ουσιαστικά χρειάζεται να καταβάλεις πολύ μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να περιφρουρήσεις το αισθητικό και δημιουργικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει ως στόχο και την εμπορική συνέχεια από ενδεχόμενες αλλοιώσεις ή συμβιβασμούς».