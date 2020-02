ΠΟΥ: COVID-19 το επίσημο όνομα του κορωνοϊού

Την επίσημη ονομασία του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

«Τώρα έχουμε ένα όνομα για την ασθένεια και είναι το Covid-19», δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντχανόμ, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Όπως εξήγησε, το «co» αντιστοιχεί στο «corona» (κορώνα), το «vi» στο «virus» (ιός) και το «d» στο «disease» (ασθένεια).

Ο ίδιος δήλωσε ότι το πρώτο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού μπορεί να είναι διαθέσιμο σε 18 μήνες από τώρα και κάλεσε όλες τις χώρες να ενώσουν τις προσπάθειες τους για να αποφευχθεί η εμφάνιση περισσότερων κρουσμάτων.

