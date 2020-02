Τη Δευτέρα η εκδίκαση για ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Σέφεριν.

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 9.30 π.μ. κλήθηκαν σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ 1 οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθη, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς και η καταγγέλλουσα ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ως γνωστόν, το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού διαπιστώνει την παράβαση νόμου περί πολυϊδιοκτησίας ΑΑΕ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη και την παράβαση του νόμου περί απόκτησης μετοχών ΑΑΕ, όσον αφορά την ΠΑΕ της Θράκης. Οσον αφορά την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, μετά την απόφαση της ΕΕΑ σχετικά με τις ποινές για τα παραπτώματα που διαπιστώνει η Επιτροπή, οι οποίες (οι ποινές) μετατρέπονται σε αφαίρεση από πέντε έως δέκα βαθμών, φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει στην πειθαρχική δίκη, αφού ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ, βάσει του οποίου δικάζουν τα αποτελούμενα από τακτικούς δικαστές δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, προβλέπει ότι για «βαρείες» παραβάσεις του νόμου, όπως εν προκειμένω έχουν χαρακτηριστεί, οι ποινές που επιβάλλονται είναι από υποβιβασμός έως αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Το πόρισμα της ΕΕΑ είδε το φως της δημοσιότητας και όσον αφορά την περίπτωση της πολυϊδιοκτησίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «προκύπτει αβίαστα ότι η RFA Trading and Consulting Ltd και ο μοναδικός μέτοχος αυτής Ιωάννης Καλπαζίδης ενήργησαν ως παρένθετα πρόσωπα της Dimera Ltd, μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατά την απόκτηση μετοχών της VIALAND, η οποία ασκεί και σε κάθε περίπτωση δύναται να ασκεί δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 αποδεικνύεται ο ρόλος της RFA Trading and Consulting Ltd, της θυγατρικής αυτής VIALAND Α.Ε., της οικογένειας Σαββίδη και του ομίλου BELTERRA και της DIMERA μέσω των οποίων αποκτούν δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., και του I. Καλπαζίδη, ως παρένθετων προσώπων, απορριπτομένων ως αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών των ελεγχόμενων εταιρειών. Τα εν λόγω παρένθετα πρόσωπα λειτουργούσαν καθ’ υπόδειξη της μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και των απώτερων μετόχων της, όπως και του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, με τους οποίους διατηρούν διαρκείς χρόνιες σχέσεις και δεσμούς οικονομικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς, με τελευταία ένδειξη αυτή της συμμετοχής του Ιωάν. Καλπαζίδη στο ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασης των ομολογιών από τη Dimera Ltd.

Επιπροσθέτως, η εν λόγω παράβαση τελέσθηκε και με υπαιτιότητα των οργάνων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., οι απώτεροι μέτοχοι της οποί ας, πλέον μέσω της INSPORTS ήταν πωλητές των μετοχών της VIALAND στην RFA Trading and Consulting Ltd, παρέμειναν δε στο Δ.Σ. της πρώτης ακόμα και μετά την αποξένωσή τους από τις μετοχές με προφανή σκοπό να συσκοτίσουν το όλο θέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη του παρένθετου προσώπου».

«Κλείδωσε» το ραντεβού

Στις 25 Φεβρουαρίου θα βρίσκονται στην Αθήνα ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Σέφεριν και ο αντιπρόεδρος της FIFA Γκρεγκ Κλαρκ προκειμένου να συναντηθούν με αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης.