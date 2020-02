Επίσκεψη Ν. Δένδια στην Αλγερία

Στην Αλγερία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας A. Tebboune, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, Sabri Boukadoum.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Λιβύη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

13/02: FM @NikosDendias to visit #Algeria- talks w/ President A.Tebboune & FM S.Boukadoum @AlgeriaMFA



bilateral relations

issues of regional & int'l interest, including the situation in #Libya



https://t.co/kUCH98utid https://t.co/04DCDGCGft