Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Αλγερία ενάντια σε κάθε είδους ξένη εμπλοκή στη Λιβύη

Ελλάδα και Αλγερία θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει άμεσος τερματισμός στις εχθροπραξίες και σε κάθε είδους ξένη εμπλοκή στη Λιβύη, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αλγερινό ομόλογό του Σαμπρί Μπουκαντούμ στο Αλγέρι, υπογραμμίζοντας ότι τα μνημόνια Τρίπολης- 'Αγκυρας κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

«Ακουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρατήρηση του ομολόγου μου ότι καμία οντότητα στη Λιβύη σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει τη νομιμότητα του να είναι σε θέση να υπογράψει συμβάσεις, συμφωνίες ή να εκπροσωπήσει τον λαό της Λιβύης», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας από τη συνάντηση με τον ομόλογό του, έγινε σαφές ότι «η Αλγερία εργάζεται για τη δημιουργία μιας σταθερής κοινωνίας στη Λιβύη, μιας κοινωνίας που λειτουργεί, ενός κράτους που λειτουργεί και επίσης ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή».

«Πραγματικά, για την Αλγερία, αυτό είναι "κόκκινη γραμμή"», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

FM @NikosDendias meets w/ #Algeria FM S.Boukadoum at @AlgeriaMFA - bilateral relations, regional issues & situation in #Libya in focus / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ομόλογο Αλγερίας S.Boukadoum-στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις, περιφερ. ζητήματα & κατάσταση σε Λιβύη pic.twitter.com/La92wubVBU