Συνάντηση Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Αλγερίας - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και Λιβύη

Στην Αλγερία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας A. Tebboune, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, Sabri Boukadoum.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και σε ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Λιβύη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

FM @NikosDendias meets w/ #Algeria FM S.Boukadoum at @AlgeriaMFA - bilateral relations, regional issues & situation in #Libya in focus / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ομόλογο Αλγερίας S.Boukadoum-στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις, περιφερ. ζητήματα & κατάσταση σε Λιβύη pic.twitter.com/La92wubVBU